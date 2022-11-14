Я нашел ошибку
Главные новости:
Фестиваль собирает спектакли профессиональных театральных коллективов страны, поставленные по инсценировкам русской классической прозы.
В Самаре подвели итоги всероссийского фестиваля «Русская классика. Страницы прозы»
В коллекции — исключительно приборы, которые производили в СССР с 1930-х до 1970-х годов.
«Музей старого радио» работает в Красном Яру
Росфинмониторинг, ЦБ и ФНС вскрыли «ресторанную» схему ухода от налогов, сокрытия и легализации доходов.
Прикрыли лавочку: как рестораны уходили от налогов
Будьте внимательны и осторожны!
В Самарской области сохранятся порывистый ветр, на дорогах ожидается гололедица
В Самарской области зарегистрировано более 120 тысяч пациентов с эти заболеванием.
14 ноября - Всемирный день борьбы с диабетом
Волонтеры Самарского реготделения партии формируют комплекты дополнительной экипировки, которую приобрели специально для мобилизованных.
В Самарской области продолжается сбор и комплектация помощи для военнослужащих-участников СВО
На участке с км 1+236 по км 7+000 выполнены работы по устройству водопропускных труб.
В Кинеле активно ведутся работы на автодороге Кинель – Богатое – Борское
В рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Среди них — врач-терапевт Динара Янгазова.
В Ставропольскую ЦРБ удалось привлечь 7 специалистов
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.22
-1.02
EUR 61.54
0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В СОУНБ состоится творческая встреча и мастер-класс Тимофея Гольберга 
На "МТЛ Арена" пройдут матчи осеннего сезона Лиги Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3
Самарцев приглашают на уникальную лекцию известного самарского палеонтолога и минералога
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

В Самарской области продолжается сбор и комплектация помощи для военнослужащих-участников СВО

14 ноября 2022 15:06
119
Волонтеры Самарского реготделения партии формируют комплекты дополнительной экипировки, которую приобрели специально для мобилизованных.

В логистическом центре партии «Единая Россия» более сотни волонтеров уже несколько дней подряд занимаются формированием комплектов дополнительной экипировки для мобилизованных. В комплект входят предметы первой необходимости— аптечка, теплые шапки и носки, перчатки, балаклавы и термобелье.

Комплектацией занимаются волонтеры партийного центра «Единой России». Среди них — студент Политехнического колледжа Никита Ганин. Он совсем недавно влился в волонтерские ряды.

«Весь процесс сбора вещей выстроен, как на конвейере. Все разбито по этапам, и каждый волонтер занимается своей работой. Кто-то собирает теплые шапки, кто-то укомплектовывает лекарственные препараты. Каждый занимается своим делом», — поделился Никита.

Молодой человек уверен, что такой груз понадобится как самим военнослужащим, так и врачам в зоне боевых действий.

«Хотелось бы пожелать упорства, терпения, потому что сложно находиться в зоне боевых действий. И конечно, хотел бы пожелать здоровья. Чтобы они вернулись здоровыми», - передают слова поддержки участникам СВО самарский волонтер.

В Самарском региональном отделении партии «Единая Россия» нет ни одного партийца, волонтера или активиста «Молодой гвардии» которые остались бы в стороне.  Ребята работают на «горячей линии 122» по вопросам частичной мобилизации, помогают в формировании гумпомощи для наших военных-участников СВО, оказывают посильную помощь семьям мобилизованных, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

Теги: Единая Россия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Старт работе информационной системы дал секретарь регионального отделения «Единой России», глава региона Дмитрий Азаров на расширенном заседании самарского Совета руководителей депутатских объединений партии.
11 ноября 2022, 14:35
В Самарской области запустили цифровую платформу «Народная программа»
Старт работе информационной системы дал секретарь регионального отделения «Единой России», глава региона Дмитрий Азаров на расширенном заседании... Политика
587
Внесённый пакет – результат работы партийной Программной комиссии и поручений, которые дал Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.
08 ноября 2022, 18:02
«Единая Россия» внесла поправки к проекту федерального бюджета на ближайшие три года
Внесённый пакет – результат работы партийной Программной комиссии и поручений, которые дал Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Политика
719
«Единая Россия» в День народного единства передаст подарки семьям мобилизованных по всей стране
03 ноября 2022, 12:15
«Единая Россия» в День народного единства передаст подарки семьям мобилизованных по всей стране
Региональные отделения партии собрали подарочные наборы и письма со словами поддержки для семей мобилизованных и добровольцев. Политика
813
В центре внимания
Стартовал прием заявок на пост главы Самары
14 ноября 2022  10:50
Стартовал прием заявок на пост главы Самары
304
В Самаре Делегация из Республики Узбекистан представит свою продукцию на выставке-ярмарке
14 ноября 2022  10:30
В Самаре Делегация из Республики Узбекистан представит свою продукцию на выставке-ярмарке
184
В Самаре назвали победителей Всероссийского фестиваля «Русская классика. Страницы прозы»
14 ноября 2022  09:53
В Самаре назвали победителей Всероссийского фестиваля «Русская классика. Страницы прозы»
186
Делегация из Республики Узбекистан представит свою продукцию на выставке-ярмарке
13 ноября 2022  10:48
Делегация из Республики Узбекистан представит свою продукцию на выставке-ярмарке в Самаре
826
Завершить строительные работы планируется до конца текущего года, со значительным опережением графика.
12 ноября 2022  16:43
Дмитрий Азаров и Михаил Мурашко оценили подготовку нового корпуса Самарской областной детской инфекционной больницы
3644
Весь список