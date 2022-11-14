В Самарской области продолжается сбор и комплектация помощи для военнослужащих-участников СВО

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В логистическом центре партии «Единая Россия» более сотни волонтеров уже несколько дней подряд занимаются формированием комплектов дополнительной экипировки для мобилизованных. В комплект входят предметы первой необходимости— аптечка, теплые шапки и носки, перчатки, балаклавы и термобелье.

Комплектацией занимаются волонтеры партийного центра «Единой России». Среди них — студент Политехнического колледжа Никита Ганин. Он совсем недавно влился в волонтерские ряды.

«Весь процесс сбора вещей выстроен, как на конвейере. Все разбито по этапам, и каждый волонтер занимается своей работой. Кто-то собирает теплые шапки, кто-то укомплектовывает лекарственные препараты. Каждый занимается своим делом», — поделился Никита.

Молодой человек уверен, что такой груз понадобится как самим военнослужащим, так и врачам в зоне боевых действий.

«Хотелось бы пожелать упорства, терпения, потому что сложно находиться в зоне боевых действий. И конечно, хотел бы пожелать здоровья. Чтобы они вернулись здоровыми», - передают слова поддержки участникам СВО самарский волонтер.

В Самарском региональном отделении партии «Единая Россия» нет ни одного партийца, волонтера или активиста «Молодой гвардии» которые остались бы в стороне. Ребята работают на «горячей линии 122» по вопросам частичной мобилизации, помогают в формировании гумпомощи для наших военных-участников СВО, оказывают посильную помощь семьям мобилизованных, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"