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В Самарской области отметили юбилейную годовщину воссоединение Крыма и России

19 марта 2024 10:29
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В Самарской области отметили юбилейную годовщину воссоединение Крыма и России
В Самаре концерт-митинг «Русская весна» собрал более 1000 человек, среди которых - волонтеры и активисты «Единой России».
 

Флаги России, республики Крым, флаги молодёжных и патриотических организаций заполнили фойе и зал Дворца спорта. Здесь прохошел митинг-концерт «Русская весна», посвящённый воссоединению Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией.

«10 лет - мы вместе!», «Добро пожаловать домой!», «Я люблю Крым» - плакаты с такими надписями у представителей молодёжных объединений, гражданских активистов, волонтеров.

Глава региона Дмитрий Азаров поприветствовал всех собравшихся и отметил, что встреча происходит в историческое время, в котором объединились два судьбоносных события для страны: 10 лет назад Крым вернулся в родную гавань и состоялись выборы Президента страны.

Дмитрий Азаров поздравил всех с Крымской весной: «Крым открыл как будто бы второе дыхание нашей национальной гордости, нашей уверенности в собственных силах. А значит, любая задача нам по плечу. Новые национальные проекты, новые горизонты развития, новые победы России! Крымская весна - это возрождение. Крымская весна связана с непобедимым духом нашего народа. Я знаю, что и в будущем мы, проявляя свою гражданскую активность, истинный патриотизм, будем добиваться новых высот».

Кроме того, участники митинг-концерта смогли написать письмо  воинам – участникам специальной военной операции или отправить открытку с пожеланиями, запечатлеть эмоции праздника в тематической фотозоне, познакомиться с новыми портретами жен, детей и матерей участников специальной военной операции, которые дополнили знаменитую выставку «Жены героев».

Также в Самаре более 100 автомобилей с флагами и символикой нашей страны присоединились к автопробегу «Крым, Донбасс, Россия – навсегда!». Автомобилисты тоже присоединились к  участникам концерта-митинга. 

Теги: Единая Россия

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