В Самарской области хотят вернуть прямые выборы мэра

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Депутаты из Тольятти предложили вернуть процедуру прямых выборов глав городов и районов вместо действующего сейчас назначения свыше. Инициатива была рассмотрена на заседании комитета по местному самоуправлению.

Отменить назначение глав и ввести голосование предлагают депутаты из Тольятти, где 16 апреля в качестве мэра был назначен Николай Ренц. По мнению инициатора возвращения выборов, представителя КПРФ Павла Туркова, с его приходом никаких изменений в городе не произошло.

«Горстка депутатов и псевдообщественников, которые крутятся в орбите власти, назначили нового главу после сбежавшего досрочного другого главы. По сути, поменялся Иванов на Сидорова, а бюджет остался дырявый, и колоссальное проседание по всем показателям перешло в наследство Ренцу Николаю Альфредовичу», - сообщил депутат в разговоре с «ФедералПресс».

Далее он пояснил, что об изменении закона говорилось уже неоднократно, но принять его пока не получается. Своей целью инициаторы называют возврат доверия граждан и недопущение того, чтобы «назначенцы не сбегали» раньше срока (речь идет об уволившемся досрочно экс-мэре Сергее Анташеве). При этом, если инициатива будет принята, придется изменить первую статью закона Самарской области, она будет иметь юридическую силу на территории всей области. Главы будут выбираться, а не назначаться.

«Через девять месяцев после запуска процедуры мы дождались ответа. Нам сообщили, что муниципальные образования дали отрицательную оценку, но они не проводили это через коллегиальное решение депутатов. Заключения избирательной комиссии, прокуратуры, правового департамента думы также были отрицательными, но юридически это же прерогатива самих депутатов – менять или не менять законодательство», - отметил Турков.

Одним из аргументов против принятия инициативы стал тот факт, что на прямые выборы будет потрачено больше денег, чем на процедуру назначения. Единственным человеком, который проголосовал за возможность введения прямых выборов, стал председатель комитета по местному самоуправлению Михаил Матвеев. В ближайшее время вопрос будет рассмотрен на заседании Самарской губернской думы.