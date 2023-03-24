В Самарской области для проведения «Диктанта Победы» зарегистрировано 255 площадок

216

Активисты партпроекта «Историческая память» ищут новые площадки, на которых 27 апреля пройдёт международная патриотическая акция.

В Самаре и губернии продолжается отбор площадок для участия в акции «Диктант Победы». Большинство площадок находятся в школах, модельных библиотеках, местных отделениях партии «Единая Россия», в Домах молодёжных организаций, в вузах, колледжах. На сегодняшний день их насчитывается более 250 и каждый день становится больше.

Традиционно активно заявляются вузы Самарской области -Самарский госуниверситет, Тольяттинский госуниверситет, Самарский технический университет, Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики.

Кроме того, ведутся переговоры и проверяются все технические возможности для проведения «Диктанта Победы» на площадках воинских частей, силовых и правоохранительных структур: МЧС, Росгвардии. Заявлены на «Диктант» площадки промышленных предприятий, работающих на оборонную промышленность и музеи боевой славы, в том числе и частные музеи, посвящённые истории Великой Отечественной войны.

Для участия в Международной патриотической акции необходимо выбрать площадку и заранее зарегистрироваться на сайте диктантпобеды.рф. Тест можно написать онлайн. Для этого также нужна предварительная регистрация.

Предполагается, что "Диктант Победы " в Самарской области напишут в этом году более 45 тысяч человек.

Напомним, международная историческая акция «Диктант Победы» состоится 27 апреля. Тестирование включает в себя 25 вопросов. Принять участие в диктанте могут все желающие.