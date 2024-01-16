В Самарской области 16 января прошёл Единый день сбора подписей

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Пункты сбора подписей начали свою работу с самого утра. Сбор подписей состоялся на базе региональной и местной общественных приёмных партии «Единая Россия», в крупнейших торговых центрах Самары и губернии.

В Сызрани и Тольятти активное участие в Едином дне сбора подписей приняли врачи, участники спецоперации, представители казачьего общества, молодёжных, профсоюзных и общественных организаций.

В Самаре свои подписи в поддержку кандидата оставляли студенты, служащие, пенсионеры, жители областной столицы приходили целыми семьями.

В областной столице в Единый день сбора подписей на площадке Региональной общественной приёмной «Единой России» свой голос в поддержку президента оставили депутаты фракции «Единая Россия» регионального парламента, волонтёры, активисты «Молодой Гвардии», секретари местных и первичных отделений, координаторы партийных проектов, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕР"