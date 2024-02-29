В Самарской Губдуме обсудили меры регулирования производства и оборота алкогольной продукции

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28 февраля в Самарской Губернской Думе состоялось совместное рабочее совещание депутатов регионального законодательного собрания и Правительства Самарской области под председательством первого вице-спикера областного парламента Марины Антимоновой и и.о. первого вице-губернатора — председателя Правительства Самарской области Натальи Катиной.

Участники совещания обсудили меры по совершенствованию регионального законодательства в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

От депутатского корпуса в работе приняли участие председатель комитета Думы по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Виктор Кузнецов и председатель комитета Думы по промышленности, предпринимательству, торговле, информационным технологиям и связи Андрей Мурзов; от регионального Правительства — министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин, руководитель департамента лицензирования и государственного контроля министерства промышленности и торговли Самарской области Валерий Тихонов.

14 февраля текущего года был принят Федеральный закон, в соответствии с которым субъектам Российской Федерации дается право устанавливать на региональном уровне требования об осуществлении розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания в ресторанах, барах, кафе, буфетах, в том числе расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях.

Более того, внесенные Государственной Думой изменения наделяют регионы дополнительными полномочиями. Согласно федеральной новелле – «субъекты Российской Федерации вправе устанавливать ограничение времени розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, по основаниям, на условиях (включая места расположения объектов общественного питания) и в порядке, которые установлены законами субъектов Российской Федерации».

Федеральный закон вступит в силу с 1 апреля 2024 года. Работу по поиску наиболее сбалансированных решений на региональном уровне важно провести заблаговременно.

На прошедшем накануне пленарном заседании Самарской Губернской Думы Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился к депутатам с предложением проработать этот вопрос вместе с членами областного Правительства и профессиональным сообществом.

Первый заместитель председателя Самарской Губернской Думы, руководитель парламентской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Марина Антимонова отметила актуальность рассматриваемой проблематики: «К депутатам поступают многочисленные обращения от граждан по данной проблеме. Мы ждали, когда Государственная Дума примет решение о наделении регионов дополнительными полномочиями по регулированию продажи алкогольной продукции, особенно в точках общественного питания, расположенных на первых этажах жилых домов. Несмотря на то, что Федеральный закон вступает в силу только с 1 апреля, мы должны быть готовы в кратчайшие сроки рассмотреть дополнительные требования для того, чтобы до минимума свести те неудобства, которые работа этих организаций доставляет жителям наших городов и сел.

Мы сегодня приступили к активной стадии выработки таких механизмов, которые будут, действительно, эффективно работать. Мы обязательно проработаем этот вопрос на местах. Здесь очень важно мнение людей. Здесь важно мнение местной власти. И, конечно, очень важно мнение предпринимателей».

И.о. первого вице-губернатора-председателя Правительства Самарской области Наталья Катина подчеркнула необходимость актуализации действующего субъектового законодательства в данной сфере: «К нам поступают многочисленные обращения граждан c жалобами на работу тех заведений общепита, которые находятся в многоквартирных домах. Здесь назрела необходимость принимать решения. Но эти решения должны быть взвешенными, сбалансированными. Необходимо посоветоваться с жителями, привлечь к обсуждению вопроса общественность, бизнес, муниципальные власти, администрации внутригородских районов. Это поможет выработать такие меры, которые урегулируют ситуацию и обеспечат защиту прав и интересов граждан».

Предстоит большая совместная работа по совершенствованию нормативно правовой базы региона, сообщает пресс-служба министрерства промышленности и торговли Самарской области.

Фото: пресс-служба министрерства промышленности и торговли Самарской области