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В Самаре завершилось первенство России по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет «Новая высота»

17 марта 2023 13:28
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В Самаре завершилось первенство России по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет «Новая высота»
Губернатор Самарской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров вместе с легендарным чемпионом, Героем России, членом Бюро высшего совета «Единой России», сенатором Александром Карелиным поприветствовали гостей и участников финального дня.
 

Первенство России по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет памяти заслуженного строителя России и мецената Игоря Найвальта  - турнир «Новая высота» собрал почти 500 молодых российских борцов. Самара уже в четвёртый раз становится площадкой для проведения этих соревнований. В этом году впервые в истории греко-римской борьбы поединки проходили сразу на четырёх борцовских коврах. И впервые приехали сборные из новых российских регионов.

Заключительный день ознаменовала официальная церемония первенства - "Страна героев", ее посвятили героям России всех поколений, в том числе военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции.

Глава региона, секретарь реготделения «Единой России» Дмитрий Азаров выразил уверенность, что этот турнир даст новый импульс развития спортивных достижений всех участников, станет замечательным импульсом для развития борьбы, а значит, спорта на самарской земле.

«Вырастут новые чемпионы и, конечно же, именно они являются людьми по-настоящему патриотичными, защитниками Отечества, готовыми прийти на помощь человеку, который оказался в беде, готовыми защитить все, что для нас дорого, все, что для нас свято. Для меня большая честь стоять на этой сцене с легендой российского спорта, выдающимся чемпионом, человеком непреклонной силы духа, выдающихся достижений, героем России Александром Александровичем Карелиным. Я искренне, сердечно благодарю вас за внимание к нашему турниру, за то, что вы всегда на нем бываете. Ваша поддержка, ваш строгий взгляд и добрый совет помогают ребятам стать настоящими мужчинами, настоящими спортсменами», - заявил Дмитрий Азаров.

Герой России, сенатор, трехкратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира Александр Карелин поблагодарил присутствующих на турнире зрителей, которые помимо спортивных наград и титулов имеют за плечами службу в зоне СВО.

«Отдельные слова хочу сказать ребятам, которые прошли залы борьбы, и сегодня уже являются продолжателями ратных традиций русского воинства. У них не только уши сломаны, но и грудь их украшена боевыми наградами. Вам, ребята, отдельное спасибо за продолжение наших правильных традиций. Я уверен, что упорство, дисциплина, способность русских к героизму, будут перенесена вами с этих ковров на все площадки жизни – и на военные ристалища, и на мирное созидательное поприще», - подчеркнул член Бюро Высшего совета «Единой России», сенатор, многократный олимпийский чемпион и легенда отечественного спорта, Герой России Александр Карелин.

Огромный личный вклад в создание и организацию турнира «Новая высота» принадлежит руководителю фракции «Единая Россия» в Самарской губернской думе», президенту Федерации спортивной борьбы в Самарской области  Александру Живайкину.

«Три дня Самара жила борьбой! 61 регион страны, почти 500 участников, новые лица и имена – это наша «Новая высота»! Мы будем развивать греко-римскую борьбу, спорт в целом,  несмотря ни на что! Мы проводим наши мероприятия, чтобы сохранить наш спорт, чтобы укрепить наш регион, нашу Россию. Суверенитет куется, в том числе, и с помощью  ребят, которые участвовали в поединках», - поделился впечатлениями и эмоциями от турнира Александр Живайкин.

Напомним, что турнир «Новая высота» проходит в Самаре уже четвёртый раз, второй год - в статусе Всероссийского первенства. Поддержку спортивным состязаниям по греко-римской борьюе оказывают Правительство Самарской области и группа компаний  «Волгатрансстрой». Помощь во встрече и маршрутизации гостей,  в организации спортивных соревнований и поединков традиционно  оказывают волонтёры «Единой России».

Теги: Единая Россия

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