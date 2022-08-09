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В Самаре сразу три образовательных учреждения будут введены в эксплуатацию уже в августе этого года

9 августа 2022 10:00
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В Самаре сразу три образовательных учреждения будут введены в эксплуатацию уже в августе этого года

 

Их техническая готовность – 100 процентов, в этом убедился «Партийный десант».

В преддверии нового учебного года, к образовательным учреждениям – особое внимание. Депутаты комитета по образованию и науке Самарской губдумы и координатор партийного проекта «Новая школа» Светлана Ильина вникают во все тонкости строительства второй очереди новой школы на Пятой просеке.

Второй комплекс школы №26 на Пятой просеке состоит из двух функциональных частей: начальная школа и детский сад на 75.

 Сейчас в школе обучаются 1100 учащихся, хотя школа рассчитана всего на 650 человек. Запуск второго корпуса поможет в значительной степени разгрузить первый. на 850 мест. Кроме учебных кабинетов здесь разместятся спортивный и актовый залы, столярные и слесарные мастерские, актовый зал на 548 мест и столовая на 425 посадочных мест. 

Проектом предусмотрено и благоустройство территории, перед главным фасадом – площадь для проведения торжественных мероприятий. Здесь и спортивная площадка, зона отдыха для воспитанников детского сада и для учащихся начальных классов.

«Во втором корпусе школы № 26 уже завершены все отделочные работы, потрясающее оборудование поставлено. Мы видим 18 тысяч квадратных метров образовательного пространства, построенные в соответствии с современными требованиями. И это даёт нам абсолютную уверенность в том, что жители данного микрорайона наконец-то вздохнут спокойно, потому что они четко будут понимать, где будут обучаться их дети», - отметила депутат фракции «Единая Россия» Светлана Ильина.

Строительство детского сада в Кировском районе началось в марте прошлого года, в августе здесь уже отметят новоселье, подчеркнула она. Сразу в три группы из шести планируется набрать малышей в возрасте от 1 до 3 лет. Теневые навесы на улице – по количеству групп, игровые площадки и со специальным покрытием из резиновой крошки – для занятий физкультурой, 

Участники «Партийного десанта» взяли на контроль вопросы по закупке мебели в образовательные учреждения в соответствии с изменившимися в ходе строительства требованиями Роспотребнадзора. Каким образом урегулировать правовые нюансы решено разобраться уже в стенах областного парламента, с приглашением представителей профильных министерств и ведомств.

 

Теги: Единая Россия

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