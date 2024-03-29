В Самаре состоялся женский форум «Мама в ресурсе»

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Участниками встречи стали многодетные мамы, общественные организации, государственные учреждения, объединённые идеей семьи, материнства и детства, активисты и члены общественного совета партпроекта «Крепкая семья» в Самарской области.

Истории успеха многодетных мам как пример вдохновения для других родителей. Более 120 женщин, среди которых – представители НКО и семейных общественных объединений. Форум проводился по инициативе общественной организации «Объединение многодетных семей Самары и Самарской области» при поддержке Минсоцдемографии Самарской области.

Среди спикеров форума «Мама в ресурсе» - директор по развитию ООО «Косма» Надежда Космирова, член общественной комиссии Комитета по здравоохранению, демографии и семейной политике Самарской Губернской Думы; организатор ежегодного фестиваля для мам «Миссис Самарская губерния», адвокат и общественный деятель Наталья Малыгина; бизнес - тренер, преподаватель по этикету и деловым коммуникациям, ведущая авторских курсов и тренингов Анастасия Камышева и другие.

Участницы форума узнали, как получить выплаты многодетным семьям, как все успеть многодетной маме, поделились секретами семейной жизни, узнали о государственных наградах для многодетных.

Депутат Думы г.о. Самара, координатор партийного проекта «Женское движение Единой России» в Самарской области и многодетная мама Светлана Макушева проанонсировала запуск в регионе семейного многофункционального центра.

«Семейные МФЦ уже открыты в десятках регионах России и скоро такой центр появится в нашем городе. Семейный многофункциональный центр - это новый тип центров социального обслуживания, которые оказывают услуги семьям с детьми, оказавшимся в различных жизненных ситуациях, содействуя им в предоставлении социальной, психологической, педагогической, юридической и медицинской помощи. Работает семейный МФЦ по принципу «единого окна». Кроме того, в семейном МФЦ есть выездные и дистанционные формы оказания помощи семьям, есть и специализированные онлайн-сервисы, что очень удобно для многодетных семей, мам с грудничками и мамочек в декрете», - рассказала Светлана Макушева.

Семейная политика всегда являлась приоритетной для нашего региона и для правительства Самарской области, отмечает координатор партийного проекта «Крепкая семья» в Самарской области Марина Сидухина, председатель комитета по здравоохранению, демографии и семейной политике Самарской Губернской Думы.

«Наш регион традиционно является первым по реализации семейной политики. Именно в нашем регионе в 1991 году была создана первая приёмная семья. По инициативе нашего губернатора, секретаря Самарского реготделения «Единой России» Дмитрия Азарова на последнем заседании Самарской губернской думы был принят региональный закон по мерам социальной поддержки многодетных семей и по установлению статуса многодетных семей, которые закреплены указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с таким символичным номером № 63. В рамках этого закона определяется единый статус многодетной семьи на территории региона. Это семья, в котрой есть трое и более детей с учётом усыновлённых, опекаемых и приёмных детей. В нашем регионе меры социальной поддержки для многодетных семей максимальные и определяются для многодетных семей без критерия нуждаемости. Это тоже очень важно. Ну и, конечно, для того, чтобы оформить все эти меры, все будет делаться по межведомственному принципу», - рассказала координатор партийного проекта «Крепкая семья» в регионе Марина Сидухина.

Отметим, что на форуме «Мама в ресурсе» участникам представили план основных мероприятий по проведению в Самарской области Года семьи, которые будут нацелены на формирование здоровой моды на многодетность и информирование о государственной поддержке многодетных и молодых семей.

Творческим подарком для участников форума стало выступление хора многодетных семей, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"