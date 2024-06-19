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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

В Самаре прошла встреча с кандидатами на должность высшего должностного лица региона - участниками предварительного голосования партии «Единая Россия»

19 июня 2024 23:47
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Выборы главы региона пройдут в Самарской области 6, 7 и 8 сентября 2024 года.

В мероприятии приняло участие более 1,5 тысяч партийных активистов: секретарей первичных и местных отделений партии, сторонников «Единой России» и активистов «Молодой Гвардии», депутатов фракции «Единая Россия» всех уровней.

Общаясь с партийным активом, кандидаты рассказали о работе, наметили приоритетные задачи своей будущей деятельности и ответили на все вопросы аудитории.

Свою позицию высказал и кандидат предварительного голосования  по выдвижению на должность высшего должностного лица региона, временно исполняющий обязанности Губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев. Честность, открытость, результат - так он обозначил свои ключевые принципы.

«Готов эффективно и качественно работать для решения задач, поставленных Президентом перед регионом. Я приехал в Самарскую область надолго, чтобы жить и работать.  Для   меня важно доверие людей, уверен, что, работая в команде, можно добиться больших успехов. Открыт для каждого, готов искать компромиссы и решать те задачи - и насущные, и глобальные, которые есть сейчас. Встретимся с вами на конференции», -  сообщил Вячеслав Федорищев.

Первый этап конференции по выдвижению кандидата на пост высшего должностного лица региона от партии «Единая Россия» состоится 25 июня, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

 

Фото:     пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

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