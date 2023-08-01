В Самаре пройдёт танцевальный вечер для жителей серебряного возраста

6 августа пройдёт танцевальный вечер «Главное, ребята, сердцем не стареть!». На него приглашаются представители старшего поколения. Такое мероприятие организуется уже во второй раз.

Мероприятие состоится в ДК «Заря», начало – в 14:00. На нём жители Самары смогут обучиться историко-бытовым бальным танцам под руководством опытных наставников – тренеров из танцевальной студии «Империя».

Кстати, присоединиться к проекту может любой желающий независимо от возраста. Главное – желание танцевать и хорошее настроение.

Напомним, что первый танцевальный вечер состоялся при поддержке Самарского регионального отделения партии «Единая Россия». Вместе с жителями Самары серебряного возраста танцам обучались и активисты «Молодой Гвардии».