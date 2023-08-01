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В Самаре пройдёт танцевальный вечер для жителей серебряного возраста

1 августа 2023 17:15
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В Самаре пройдёт танцевальный вечер для жителей серебряного возраста
Мероприятие организовано при поддержке партии «Единая Россия» в рамках федерального проекта «Старшее поколение».
 

6 августа пройдёт танцевальный вечер «Главное, ребята, сердцем не стареть!». На него приглашаются представители старшего поколения. Такое мероприятие организуется уже во второй раз.

Мероприятие состоится в ДК «Заря», начало  в 14:00. На нём жители Самары смогут обучиться историко-бытовым бальным танцам под руководством опытных наставников  тренеров из танцевальной студии «Империя».

Кстати, присоединиться к проекту может любой желающий независимо от возраста. Главное  желание танцевать и хорошее настроение.

Напомним, что  первый танцевальный вечер состоялся при поддержке  Самарского регионального отделения партии «Единая Россия». Вместе с жителями Самары серебряного возраста танцам обучались и активисты «Молодой Гвардии».

Теги: Единая Россия

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