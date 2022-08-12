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В Самаре предлагают «Выбирать свое» и «Наших»

12 августа 2022 15:08
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Первое пространство самарских дизайнеров «Наши» открыли в областной столице при поддержке федерального проекта «Единой России» «Выбирай свое».

В «Аврора-Молл» состоялось официальное открытие первой в городе территории, адаптированной для продажи одежды, обуви, предметов интерьера и аксессуаров от самарских дизайнеров. Цель «Наших» – познакомить жителей города с самарскими производителями, оригинальным дизайном и достойным качеством вещей, которые в силах заменить ушедших с российского рынка иностранных производителей.

Свое напутствие и поддержку самарским предпринимателям, делающим первые шаги в бизнесе, адресовал координатор партийного проекта «Выбирай свое» в Самарской области, руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской Губернской Думе Александр Живайкин.

«Торговый центр «Аврора Молл» - первый комплекс, который совершенно бесплатно предоставил площади для продукции самарского производства. Подобные инициативы, которые направлены на решение общегосударственных задач, вызывают уважение и должны поддерживаться. Задача нашего проекта «Выбирай свое» - объединить усилия бизнеса, законодательной и исполнительной власти, профильных экспертных и научных организаций для обеспечения продовольственной и технологической безопасности России», - отметил Александр Живайкин.

Председатель общественного совета проекта «Выбирай свое» в Самарской области, руководитель торгового комплекса «Аврора Молл» Ирина Михайловская одной из первоочередных задач проекта видит поддержку и продвижение отечественного производителя. 

Для проекта «Наши» предоставлена отремонтированная и оснащенная торговым оборудованием секция площадью в 212 кв. м без аренды в проходном месте, изготовлены вывески и рекламная продукция для пространства, обеспечена техническая и рекламная поддержка проекта. Пространство «Наши» объединило 18 самарских и тольяттинских брендов. В сентябре к проекту готовы присоединится еще 10 дизайнеров с новыми осенними коллекциями одежды, обуви и аксессуаров, рассказала Ирина Михайловская.

Напомним, что открытие территории мультибрендовой торговли в региональных торговых центрах региона – это результат достигнутых договоренностей в рамках первого губернского маркет-фестиваля «Территория моды. Сделано в России», состоявшегося в июне этого года по инициативе главы региона Дмитрия Азарова, секретаря Самарского регионального отделения партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:    пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

Теги: Единая Россия

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