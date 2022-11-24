В Самаре подводят итоги первого года реализации Народной программы «Единой России»

Как реализуются наказы и инициативы жителей региона, которые вошли в Народную программу партии? Каждый проект – под контролем депутатов «Единой России» всех уровней. И там, где жители активны и инициативны – там всегда прекрасный результат.

Дом № 139 по улице Ново-Садовая находится практически в центре города: рядом музей «Самара Космическая», филиал Третьяковской галереи в Самаре, Сад Баланса, торговые и культурно-развлекательные центры. Почти тысячу жителей многоквартирного дома объединило товарищество собственников жилья «Звезда». Общее количество квартир в доме - 296, около 200 семей – с детьми. Вопрос досуга детей и подростков был одним из самых злободневных.

Председатель ТСЖ «Звезда» Сергей Огородников - в прошлом известный самарский тренер и спортсмен, бодибилдер мирового уровня и «Мистер Вселенная», знает, как добиться хороших результатов в любом деле.

О том, что необходима зона отдыха, спорта и досуга все жители ТСЖ решили единогласно. Провели собрание собственников жилья, собрали документы, тогда молодой единоросс Денис Купцов был кандидатом в депутаты думы городского округа Самара, но он тоже загорелся этой идеей.

На встречах с жителями Денис Игоревич выяснил, что раньше на этом месте была детская площадка, но пришла в негодность.

«Мы несколько раз встречались с жителями, пытались понять, что мы хотим. Главным критерием для жильцов было зонирование детской площадки», - рассказывает Денис.

Объединив усилия, жильцы и будущий депутат смогли добиться отличных результатов. Проект ТСЖ «Звезда» по благоустройству детской площадки во дворе дома на улице Ново-Садовой, 139, воплотился в жизнь.

«В 2021 году составлялась Народная программа партии «Единая Россия», она была основана именно на пожеланиях жителей, на их потребностях. Встретившись несколько раз с жителями, проработав все предложения жителей, мы получили то, что они действительно хотят получить. Мы попробовали нанести все на бумагу, прорисовать, мы подключили профессиональную компанию, которая нам помогла сделать полную визуализацию проекта. И в 2021 году в рамках губернаторского проекта «Содействие» и народной программы Партии «Единая Россия» это было реализовано. Жители остались довольны», - рассказывает депутат Денис Купцов.

Проект был реализован в конце осени 2021 года, было сделано зонирование, асфальтовое покрытие, проложен бордюрный камень, были установлены МАФы, установлена баскетбольная площадка вместе с забором, уложено специальное травмоопасное покрытие.

«Здесь, в основном, живут люди с детьми, и дети все разного возраста. От рождения до 15 лет. Благоустройство площадки было выполнено с учетом разделения на зоны в соответствии с возрастом, есть площадка для людей взрослых. Им можно посидеть на лавочке, побеседовать, поговорить. Жители оценивают эти изменения положительно», - отметил председатель ТСЖ «Звезда» Сергей Огородников.

Новая зона отдыха ТСЖ «Звезда» пользуется небывалым спросом у жителей жилого комплекса и окрестных домов, с ранней весны до поздней осени задействованы спортивная и баскетбольная площадки.

Напомним, что в народную программу Партии было включено 340 129 наказов от 205 093 жителей Самарской области. В настоящий момент реализовано более четверти (27 %) предложений и инициатив, которые были предложены самарцами.

Кроме того, в Самарской области запущена уникальная цифровая платформа «Народная программа». Старт работе информационной системы дал секретарь регионального отделения «Единой России», глава региона Дмитрий Азаров.

Сервис объединил самую разнообразную и объемную информацию о том, что сделано и делается на той или иной территории, а также наглядно показывает работу депутатов от «Единой России» всех уровней по защите интересов людей. Теперь на сайте https://nppro.ru. каждый может посмотреть, какие перемены произошли в конкретном городе или районе, на конкретной улице или во дворе.