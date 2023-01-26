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Более 200 студентов радовались окончанию сессии в Самарском колледже сервисных технологий и дизайна 25 января.
В Самаре отметили День студентов квестом, караоке-баттлом и студенческой медовухой
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В Самаре отметили День студентов квестом, караоке-баттлом и студенческой медовухой

26 января 2023 16:29
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Более 200 студентов радовались окончанию сессии в Самарском колледже сервисных технологий и дизайна 25 января.

Современные студенты успевают быть везде - и потому поздравление с Днём российского студенчества получили от главы региона, секретаря Самарского реготеделния партии «Единая Россия» Дмитрия Азарова  при помощи современных технологий - в онлайн-формате.

Самые ответственные за студенческую жизнь и дисциплину в колледже - старосты -  образовали 7 команд, которые и продолжили интеллектуальное состязание на тему исторических событий Великой Отечественной войны и стали участниками квест-игры «Наша Победа».

Отличников учёбы и спорта, лучших волонтёров и общественников  «Самарского центра развития добровольчества» отметили поздравительными адресами губернатора Самарской области. Почётным гостем мероприятия стала известный самарский политик и депутат Самарской Губернской Думы, заместитель секретаря Самарского реготеления партии «Единая Россия» Марина Сидухина.

 «Этот  день объединяет всех тех, кто испытывает неутолимую жажду знаний, поиска и открытий. Всегда с удовольствием вспоминаю годы собственного студенчества – самого яркого, насыщенного событиями времени, маленькой эпохи смелых планов и начинаний. Вам, нынешним студентам, уже завтра предстоит решать большие серьёзные задачи, претворять в жизнь перспективные инвестиционные проекты, укреплять социальную инфраструктуру региона, развивать науку», - отметила Марина Геннадьевна.

«Дорогие студенты, вы - главный интеллектуальный и творческий потенциал региона. Вы сможете достойно реализовать все свои мечты и надежды, а ваши знания, умения и навыки будут помогать в развитии Самарской области», - считает парламентарий.

Мы все - студенты, независимо от возраста, уверена директор Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна, председатель Регионального совета сторонников Татьяна Санникова. Важный показатель принадлежности к студентам - это активная жизненная позиция, в том числе и волонтёрская деятельность, считает руководитель «Самарского центра развития добровольчества».

Санникова рассказала о старте нового проекта «Народная сеть», благодаря которому участники СВО получат маскировочные сетки  для важных стратегических объектов и техники. Плести сети будут волонтёры «Центра» и студенты колледжа. К проекту может присоединится любой желающий, и не обязательно студенческого возраста.

«Я очень рада, что партийные проекты «Единой России» поддерживают многие студенты, которые входят в число сторонников партии. Есть ребята, которые планируют вступить в партию, они этим гордятся. Есть среди студентов и   молодогвардейцы,  и просто активные люди всех возрастов. Поэтому всех поздравляю с Днём студента и желаю оставаться в душе такими же социально активными», - подчеркнула организатор мероприятия и его идейный вдохновитель, директор Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна, председатель Регионального совета сторонников Татьяна Санникова.

Завершился студенческий праздник караоке-баттлом первокурсников, непременным чаепитием и дегустацией  студенческой безалкогольной медовухи, изготовленной по особому рецепту.

Напомним, что организаторами мероприятия стали Региональный совет сторонников партии «Единая Россия» и Самарский центр развития добровольчества, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

Теги: Единая Россия

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