В Самаре отметили День студентов квестом, караоке-баттлом и студенческой медовухой

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Современные студенты успевают быть везде - и потому поздравление с Днём российского студенчества получили от главы региона, секретаря Самарского реготеделния партии «Единая Россия» Дмитрия Азарова при помощи современных технологий - в онлайн-формате.

Самые ответственные за студенческую жизнь и дисциплину в колледже - старосты - образовали 7 команд, которые и продолжили интеллектуальное состязание на тему исторических событий Великой Отечественной войны и стали участниками квест-игры «Наша Победа».

Отличников учёбы и спорта, лучших волонтёров и общественников «Самарского центра развития добровольчества» отметили поздравительными адресами губернатора Самарской области. Почётным гостем мероприятия стала известный самарский политик и депутат Самарской Губернской Думы, заместитель секретаря Самарского реготеления партии «Единая Россия» Марина Сидухина.

«Этот день объединяет всех тех, кто испытывает неутолимую жажду знаний, поиска и открытий. Всегда с удовольствием вспоминаю годы собственного студенчества – самого яркого, насыщенного событиями времени, маленькой эпохи смелых планов и начинаний. Вам, нынешним студентам, уже завтра предстоит решать большие серьёзные задачи, претворять в жизнь перспективные инвестиционные проекты, укреплять социальную инфраструктуру региона, развивать науку», - отметила Марина Геннадьевна.

«Дорогие студенты, вы - главный интеллектуальный и творческий потенциал региона. Вы сможете достойно реализовать все свои мечты и надежды, а ваши знания, умения и навыки будут помогать в развитии Самарской области», - считает парламентарий.

Мы все - студенты, независимо от возраста, уверена директор Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна, председатель Регионального совета сторонников Татьяна Санникова. Важный показатель принадлежности к студентам - это активная жизненная позиция, в том числе и волонтёрская деятельность, считает руководитель «Самарского центра развития добровольчества».

Санникова рассказала о старте нового проекта «Народная сеть», благодаря которому участники СВО получат маскировочные сетки для важных стратегических объектов и техники. Плести сети будут волонтёры «Центра» и студенты колледжа. К проекту может присоединится любой желающий, и не обязательно студенческого возраста.

«Я очень рада, что партийные проекты «Единой России» поддерживают многие студенты, которые входят в число сторонников партии. Есть ребята, которые планируют вступить в партию, они этим гордятся. Есть среди студентов и молодогвардейцы, и просто активные люди всех возрастов. Поэтому всех поздравляю с Днём студента и желаю оставаться в душе такими же социально активными», - подчеркнула организатор мероприятия и его идейный вдохновитель, директор Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна, председатель Регионального совета сторонников Татьяна Санникова.

Завершился студенческий праздник караоке-баттлом первокурсников, непременным чаепитием и дегустацией студенческой безалкогольной медовухи, изготовленной по особому рецепту.

Напомним, что организаторами мероприятия стали Региональный совет сторонников партии «Единая Россия» и Самарский центр развития добровольчества, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"