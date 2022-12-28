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В Самаре деды Морозы взяли штурмом детскую больницу

28 декабря 2022 15:18
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А под окнами весёлое представление для ребят устроили клоуны «Живчики».

В канун Нового года дети всегда ждут чуда и праздника, но этим ребятам и их родителям из-за болезни пришлось отменить многие торжественные мероприятия.  Но создать праздничное настроение и подарить частицу новогоднего чуда для маленьких пациентов Самарской детской клинической больницы имени Н.Н. Ивановой попросили Самарского Деда Мороза и команду профессиональных спасателей.

Дед Мороз Геннадьевич не пользуется дымоходом и не ездит на оленях. Он доставил подарки необычным способом: воспользовался помощью друзей, альпинистскими тросами, автовышкой и поднялся на высоту 4 этажа, к окнам онкологического отделения.

Для детей, проходящих лечение в отделении онкологии, гематологии и химиотерапии в Областной клинической больнице имени Н.Н. Ивановой и их родителей зимний волшебник доставил важные и нужные подарки, пожелания скорейшего выздоровления и немного новогоднего чуда: не каждый день видишь Деда Мороза и Снегурочку, которые поднимаются по стене здания, заглядывают в окна, улыбаются и машут. А под окнами весёлое представление для ребят устроили клоуны «Живчики».

260 подарков для  маленьких пациентов детского онкологического отделения собрали самые неравнодушные жители областной столицы: ученики 1 «А» и 1 «Г» классов самарской школы № 28 и их родители, сотрудники Торгового Дома «Перекрёсток» и АО «Самаранефтегаз», жители дома № 98а по улице Аэродромной.

Инициатором яркого события стала самарчанка Анна Ловцова, в сборе подарков и организации волшебного события помогли члены общественного совета партийного проекта «Крепкая семья». Их передала медперсоналу больницы координатор федерального проекта «Единой России», председатель комитета по демографии, здравоохранению и социальной политике Самарской губернской Думы Марина Сидухина.

Коллеги по партпроекту идею поддержали.

«Для нас, взрослых, очень важно делать добро. Иногда это может спасти жизнь и здоровье детей», - считает исполнительный директор благотворительного фонда им. Д. И. Козлова Дмитрий Квашин.

«Можно представить, как обрадовались дети, когда увидели Деда Мороза. Позитивный настрой - самое главное при преодолении любого заболевания, тем более, если предстоит длительное и не простое лечение. Всем здоровья и скорейшего возвращения домой!», - пожелал генеральный директор АНО «Института регионального и муниципального развития» Максим Кануев.

После волшебного полёта самарский Дед Мороз с помощницей Снегурочкой отправились дальше  творить чудеса и добрые дела. Провожали гостей улыбками и воздушными поцелуями через стекло. На лицах -  неподдельная радость. Ведь новогоднее настроение удалось поймать всем участникам этого события: и детям,  и взрослым, и даже самому строгому медперсоналу Самарской детской клинической больницы, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:    пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

Теги: Единая Россия

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