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В Самаре чествовали супругов, которые могут стать примером для молодоженов

8 июля 2024 14:51
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День семьи, любви и верности в Штабе общественной поддержки «Единой России» начали встречей с семейными парами, которые отметили знаковые годовщины совместной жизни.

День семьи, любви и верности в Штабе общественной поддержки «Единой России» начали встречей с семейными парами, которые отметили знаковые годовщины совместной жизни.

«Семья – это самое главное в жизни каждого человека, это исток и начало начал, тихая гавань в бурном море. Место, где примут, поймут, поддержат», - уверен руководитель Региональной общественной приёмной партии «Единая Россия» в Самарской области Виктор Воропаев.

Гостями Штаба общественной поддержки стали супружеские союзы, которые недавно отметили 50 и 30-летие совместной жизни. Собрались за одним большим столом, совместное чаепитие с красивым тортом получилось по-семейному добрым и тёплым.

Каждая из этих пар - пример любви и верности:  вместе преодолевали жизненные трудности, разделяя радость и  горе, поддерживали друг друга. Каждый семейный союз - своя история, которую они рассказала сегодня.

«Создание благополучной семьи – это труд и ответственность. Очень важно сохранить любовь на долгие десятилетия, воспитать порядочных детей и внуков, привить им любовь к Родине, уважению к старшему поколению – это огромная ответственность», - отметили участники встречи в Штабе общественной поддержки «Единой России».

Приятно находиться в кругу счастливых и любящих друг друга пар, подвёл итоги встречи руководитель Региональной общественной приёмной партии «Единая Россия» в Самарской области Виктор Воропаев.

«Спасибо участникам праздника за хороший пример. Пусть будет побольше в этом мире любви и радости. Эта традиция – собирать крепкие семейные пары, делиться своими жизненными историями,  будет сохранена. Именно так передаются и создаются семейные традиции», - уверен Воропаев.

Напомним, что в День семьи, любви и верности в самарском регионе на площадках местных отделений  и в общественных приёмных партии «Единая Россия» проходят встречи с родителями маленьких героев, чествуют семейные  пары, отметившие важные даты совместной жизни, рассказывают о мерах соцподдержки для многодетных семей, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

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