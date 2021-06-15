В России создана комплексная система поддержки семей с детьми

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Семьи, попавшие в трудные ситуации, могут рассчитывать на помощь вплоть до совершеннолетия детей

Чтобы обеспечить комплексную работу системы мер помощи семьям с детьми разного возраста, «Единая Россия» совершенствовала федеральное законодательство в течение последних 5 лет. Одним из главных направлений поддержки стало расширение программы материнского капитала.

«Он увеличился почти на 200 тысяч рублей и стал индексироваться – раньше этого не было. Теперь выплату можно получить и на первого ребенка, а оформление происходит в более удобной форме. Людям больше не надо ходить и писать заявления, стоять в очередях. Изменились и возможности использования средств маткапитала – его можно потратить на строительство частного дома», – отметила координатор партийного проекта «Крепкая семья», первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева («Единая Россия»).

На улучшение жилищных условий многодетных ориентирована и выплата в 450 тысяч рублей – средства выдают на погашение ипотеки, в том числе льготной. Таким правом уже воспользовались порядка 70 тысяч семей.

При поддержке «Единой России» появились новые выплаты для семей с детьми от трех до семи лет и от восьми до 17, напомнила парламентарий. Последние начнут действовать с 1 июля этого года. О необходимости такой помощи в своем Послании говорил Президент – партия оперативно внесла необходимые изменения в законодательство. Теперь одинокие родители могут рассчитывать на пособие в размере не менее половины прожиточного минимума в регионе на каждого ребенка.

Расширены и меры поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: уже с 1 июля за постановку на учет в ранние сроки они будут получать 6350 рублей ежемесячно. Инициативу озвучили участники Социального онлайн-форума «Единой России» в декабре 2020 года – Владимир Путин в Послании ее поддержал.

В декретном отпуске женщины смогут теперь получать дополнительное образование по месту фактического проживания, а не только по месту регистрации. В два раза – с 3375 до 6750 рублей – увеличено минимальное ежемесячное пособие по уходу за детьми для безработных родителей. Также повышен максимальный размер выплаты для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска: с 6 тысяч рублей до 13 504 рублей.

«Нельзя не обратить внимание и на законодательные изменения, касающиеся детей-сирот, – отметила Ольга Окунева. – Я была в числе авторов закона, по которому они получают бессрочное право на льготное обучение в вузах без возрастных ограничений. Им могут воспользоваться более 40 тысяч человек ежегодно».

Кроме того, братья и сестры из одной семьи получили приоритетное право на зачисление в один детский сад или школу независимо от места прописки. Еще одна инициатива – 100% оплата больничного по уходу за ребенком родителям детей до семи лет включительно – заработает с 1 сентября. Госдума приняла, а СовФед единогласно одобрил соответствующие поправки в закон в мае.

Изменения коснулись и сферы детского отдыха. По предложению партии родители уже могут вернуть половину стоимости путевки в детские оздоровительные лагеря. При этом многодетным родителям предоставлена возможность планировать отпуск в удобное для себя время.

В совокупности с выплатами, которые семьи получают от государства, предложенные партией меры гарантируют поддержку фактически до совершеннолетия детей, говорит председатель «Совета Матерей», победитель предварительного голосования «Единой России» Татьяна Буцкая.

«Для экспертов эти льготы – однозначный показатель того, что поддержка семей с детьми в России сейчас организована на высоком уровне. Появились выплаты для беременных и практически до 17-летнего возраста. Есть ежемесячная выплата на ребенка с 8 до 16 лет. Какая бы ни сложилась сложная ситуация – семья защищена. А «Единая Россия» и общественные организации совместно обеспечат информирование о льготах всех получателей», – сказала Татьяна Буцкая.

В регионах также действуют свои системы соцгарантий, напомнила она. Это в целом создает «подушку безопасности» для молодых семей и многодетных.

«По инициативе фракции «Единая Россия» Самарская губернская дума приняла закон, дающий право детям отдельных категорий медработников на первоочередной прием в детские сады. В сады пошли уже 765 таких детей. Десятки тысяч семей с детьми начали получать беспрецедентные меры поддержки со стороны государства в период пандемии в 2020 году. К помощи подключились и мы. Участники партийной акции «Помоги учиться дома» передали почти 200 компьютеров, ноутбуков многодетным и малообеспеченным семьям, чтобы дети могли обучаться дистанционно. В прошлом году единороссы добились дополнительного выделения более 1,8 миллиарда рублей из областного бюджета на приобретение жилья детям-сиротам. Еще 2,3 миллиарда рублей было заложено в бюджете на 2021 год на поддержку детей, которые воспитываются опекунами и приемными родителями», - рассказала председатель «социального» комитета регионального парламента, региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья» Марина Сидухина.

Напомним, 9 июня Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев дал старт отчетной кампании партии и подвел итоги ее работы за пять лет. Он подчеркнул, что предвыборная Программа 2016 года выполнена – она выдержала проверку на прочность и оставалась актуальной все это время. В течение месяца депутаты всех уровней, от федерального до муниципального, секретари региональных отделений «Единой России» проведут встречи с избирателями и расскажут о результатах своей работы.