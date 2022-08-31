В рамках программы «Единой России» и Минпросвещения 1 сентября после капремонта в регионах откроется более 1000 школ

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Всего по федеральной программе капремонта в этом году будет отремонтировано 1661 здание, напомнила координатор направления народной программы «Единой России» «Современное образование и передовая наука», председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

«1 сентября откроют свои двери 1000 школ, отремонтированных по программе капитального ремонта, разработать которую «Единой России» поручил Президент. С этого года мы начали её реализацию, и вот первый результат. Открывшиеся школы – не просто обновленные крыши, окна и фасады. Это и новые возможности для детей – появляются спортивные секции, театральные кружки, комнаты для внеклассной работы. А главное – это будут современные пространства, соответствующие духу времени, запросам молодёжи», - отметила она.

Все этапы работ контролируют общественные штабы, которые «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах и на федеральном уровне. За каждым объектом закреплены депутаты всех уровней от партии и сенаторы. К созданию проектов обновления образовательных учреждений, контролю за работами и приёмке объектов привлечены педагоги, родители и сами школьники.

Ольга Казакова обратила внимание, что партия держит на контроле работы по капремонту школ, которые завершатся после 1 сентября. Коллективы и учащиеся переведены на это время в другие учебные заведения.

Большинство регионов уже в августе выполнили план по капремонту. Например, в Карачаево-Черкесской Республике программа реализуется в 23 школах. В этом году заканчиваются работы в 18 образовательных учреждениях, ещё 5 зданий сдадут в 2023 году. В Новосибирской области в августе были сданы 10 школ, в Пензенской – 8, в Рязанской – 19. В Кизляре Республики Дагестан досрочно были завершены работы на двух объектах, в Твери одну школу сдали еще в июле, еще одну – в августе. Абсолютное большинство капитально отремонтированных зданий, где работы проводились в этом году, откроют свои двери 1 сентября.

В следующем году капремонт по программе «Единой России» и Минпросвещения пройдет в 3 тысячах школ. 64% из них расположены в сельской местности и малых городах.

Координатор партпроекта «Единой России» «Новая школа» по Самарской области Светлана Ильина отметила: «Программа капитального ремонта школ - одно из важнейших направлений Народной программы в регионе. В Самарской области капремонт в 19 из 22 учреждениях завершился раньше намеченных сроков. Это школы Алексеевского, Кинель-Черкасского, Елховского, Похвистневского, Кинельского, Приволжского, Камышлинского, Красноярского, Сергиевского, Пестравского районов, а также Тольятти и Октябрьска. До конца года капремонт будет завершен во всех 22 учебных заведениях.

Жители региона видят, как преображаются учебные заведения буквально на глазах. На каждом объекте создана инициативная группа, закреплены депутаты всех уровней, которые взаимодействуют с родительскими комитетами, общественными и попечительскими советами школ. Сейчас мы рассматриваем вопрос о включении в программу капремонта на 2023-25 годы еще 13 школ».

Напомним, создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет Президент Владимир Путин поручил на Съезде «Единой России». Ее реализацию закрепили в народной программе партии. «Единая Россия» передала руководству Минпросвещения реестр из более чем 7,3 тысяч школ, нуждающихся в капремонте. Все этапы работ — от проекта до приёмки — проконтролируют общественные штабы, которые «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах. «Единая Россия» обеспечила выделение средств федерального бюджета на реализацию программы. На 2022 год предусмотрено 66,5 млрд рублей.

Народная программа «Единой России» включает 294 положения, реализация которых предусматривается с 2021 по 2025 годы. В настоящее время из них полностью выполнено 72 положения (25%).

В федеральном бюджете предусмотрено финансирование в объёме 298 млрд рублей, из них: 150 млрд рублей — на строительство новых школ, 34,6 млрд рублей — на благоустройство дворов и общественных пространств, 2,4 млрд рублей — на создание спортивных площадок, 14,6 млрд рублей — на ремонт домов культуры и музеев, 5,3 млрд рублей — на модернизацию почтовых отделений, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"