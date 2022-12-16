В прямом эфире Дмитрий Азаров ответил на актуальные вопросы жителей региона

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В четверг, 15 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в прямой линии, организованной Самарским областным вещательным агентством совместно с Центром управления регионом. К прямому эфиру также были подключены руководители министерств, ведомств, главы муниципалитетов. Дмитрий Азаров отметил задачи, которые стоят перед регионом в следующем году, и ответил на актуальные вопросы земляков.

В начале эфира губернатор рассказал о состоявшемся в этот день заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам под председательством Президента РФ Владимира Путина, в котором он принял участие.

В ходе Совета Глава государства подвел итоги работы сектора экономики в 2022 году и поставил задачи, на которых необходимо сосредоточиться в 2023 году. Одно из ключевых направлений работы – это укрепление технологического суверенитета и движение к лидерству по основным направлениям в этой сфере, опережающий рост обрабатывающей промышленности. Второе важнейшее направление – эффективная финансовая политика, обеспечение финансового суверенитета страны. Дмитрий Азаров подчеркнул, что здесь у региона есть определенные достижения, которые в том числе отмечены Президентом: «Это то, чему Самарская область посвятила последние четыре года своего опережающего инфраструктурного развития. Мы опережающими темпами строим и приводим в порядок дороги, новые мосты и развязки. Это один из важнейших факторов привлечения инвестиций в наш регион и инфраструктурное развитие региона. Инвестиции – это новые производства, новые технологии, это движок в сфере профессионального образования, это рабочие места, которых мы создаем по десять тысяч в год. Именно в этом главная причина исторического минимума безработицы в нашем регионе. Инвестиции – это повышение уровня благосостояния людей». Третий блок задач, поставленных Президентом, касается социального сектора. Это защита материнства и детства, поддержка семей и сбережение народа и другие вопросы.

Укрепление взаимодействия с ключевыми партнерами страны, устранение ограничений в логистике и финансах, рост внешней торговли и инвестиционного взаимодействия – это приоритетные задачи экономики. «В это направление мы тоже вносим солидный вклад, развивая партнерство с нашими ближайшими соседями – с Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, другими дружественными странами. Свидетельство тому – рост товарооборота между нашим регионом и той же Белоруссией», — сообщил Глава региона. Важное значение в реализации этой задачи имеет развитие инфраструктуры – приведение в порядок региональных трасс, строительство жилья и улучшение жилищных условий граждан. «Мы вносим заметный вклад. Напомню, что строительство нового моста через Волгу и ста километров новой трассы ведется как региональный проект», — подчеркнул глава региона.

Самарская область реализует еще один важнейший для страны проект: в регионе начнет работать федеральное предприятие по тестированию и производству беспилотных летательных аппаратов. По итогам совещания, которое состоялось накануне в региональном Правительстве, спецпредставитель Президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков по достоинству оценил готовность региона к открытию крупной производственной площадки и подчеркнул, что потенциала здесь более чем достаточно для решения этой задачи. «Как Агентство стратегических инициатив мы готовим сегодня запуск большого проекта по развитию беспилотной авиации в России. Мы обсуждали и прорабатывали вопросы создания на территории Самарской области федеральной площадки, на которой будут тестироваться и внедряться самые передовые технологические решения в сфере беспилотной авиации, применения этих технологий в сельском хозяйстве, в перевозке грузов, в подготовке кадров, решения специальных задач», — сообщил Дмитрий Песков.

По словам главы региона, речь идёт о формировании кластера беспилотной авиации на территории нашего региона. «Мы провели огромную подготовительную работу по формированию такого кластера, размещению производства беспилотников на территории региона. Некоторые модели беспилотников проходят сейчас опытное тестирование. Мы стоим на пороге их производства, уже серийного. В дальнейшем мы планируем это развивать и создать целый кластер подготовки специалистов, предоставления услуг в транспортной сфере, в сфере сельского хозяйства и, конечно, для специальных и военных задач», — пояснил Дмитрий Азаров. Он добавил, что, несмотря на большую проделанную работу, ни разу об этом не рассказывал ранее: «Прошло содержательное совещание с потенциальными инвесторами. И Дмитрий Николаевич коротко, ёмко, не раскрывая подробностей, охарактеризовал нашу готовность к решению этих задач. Я уверен, что мы будем двигаться опережающими темпами. И Самарская область, как и положено космической столице страны и лидеру в аэрокосмической сфере в целом, в ближайшие месяцы порадует Родину беспилотными летальными аппаратами нового образца».

Один из вопросов, который прозвучал в эфире от жителей, касался завершения крупного транспортного проекта в регионе — строительства Волжского мостового перехода. В 2018 году по поручению Президента РФ возведение моста через Волгу было внесено в откорректированную транспортную стратегию России. «Мы наблюдаем за строительством моста, потому что знаем: он в будущем станет частью международного транспортного коридора в Западный Китай. Этот путь имеет важное значение не только для развития региона, но и страны в целом. Когда планируется ввод моста?» — поинтересовался предприниматель из Тольятти Максим Волков.

Дмитрий Азаров заверил, что мостовой переход будет построен в 2024 году. Несмотря на объективные сложности, мостовой переход уже готов более чем на 70%. «Огромное спасибо Президенту за поддержку. Я этот вопрос поднимал на встрече с Владимиром Владимировичем Путиным, и буквально через три недели уже Михаилом Владимировичем Мишустиным было принято решение по компенсации удорожания в соответствии с государственной экспертизой», — отметил Дмитрий Азаров. «Президент когда-то сказал в Послании, что регионы должны смелее брать на себя ответственность за реализацию крупных проектов. Никто большую ответственность, чем Самарская область, на себя не взял, ни один регион. Это самый крупный проект, который реализуется на принципах ГЧП. Наши друзья и коллеги из Якутии, например, раньше нас были готовы по документации. Но они только начинают строить, а у нас 70% проекта уже реализовано. Потому что мы взяли на себя ответственность, мы не сидели и не ждали, когда все деньги только из федерального бюджета будут предоставлены. Объект ждут многие, потому что это точно мост «в будущее», — продолжил губернатор.

Отвечая на вопрос о привлечении инвестиций в губернию, Дмитрий Азаров отметил, что опережающее инфраструктурное развитие региона предопределило размещение здесь новых производств. Например, «Магнитогорский металлургический комбинат» построил крупный логистический центр — самый большой в Поволжье — в Особой экономической зоне «Тольятти». Появление этого проекта дало толчок для строительства железнодорожной ветки в ОЭЗ совместно с «Российскими железными дорогами». В свою очередь, этот проект привлекает в ОЭЗ новых инвесторов, для которых важна возможность перевозок железнодорожным транспортом. По словам губернатора, таким образом в области выстраивается целая цепочка инвестпроектов.

«Поддержка Президента в строительстве дороги в обход Тольятти со строительством мостового перехода через Волгу уже привлекла в регион ряд крупных производств и логистических центров. Например, OZON, Wildberries. Вот почему важно опережающее развитие инфраструктуры», — отметил Дмитрий Азаров. Главный же результат работы по привлечению инвестиций — это новые рабочие места. Если считать только крупные и средние предприятия, их открытие позволяет создать в среднем 10 тысяч рабочих мест в год.

Главе региона был задан вопрос о двухуровневой развязке на улицах Советской Армии и Ново-Садовой в Самаре, и он пояснил, что некоторые неудобства связаны с тем, что проект еще не закончен. Решение запустить сначала развязку было принято во избежание транспортного коллапса, который вызвала бы одновременная реализация всех составляющих проекта. «Мы запустили движение на один год и три месяца раньше намеченных сроков. Он заработает в полной мере, когда мы построим поперечник по улице XXII Партсъезда в следующем году. Но мы эту застарелую проблему, о которой говорили десятки лет, наконец-то решили, и я этим горжусь», — ответил Дмитрий Азаров.

Жители Жигулевска, Кинель-Черкасс и Отрадного подняли проблему отсутствия зданий автовокзалов. Людям сложно купить билеты на автобусы, нет организованного места для ожидания, что очень неудобно, особенно в непогоду. Например, в Отрадном раньше был большой автовокзал с множеством разных маршрутов, однако сейчас здание заняли магазины, а для пассажиров осталась лишь одна будка, в которой не всегда присутствует кассир. Дмитрий Азаров поблагодарил жителей, поднявших проблемный вопрос, и признался, что ему стыдно за коллег, которые выпустили из вида такую важную проблему. «Пока вы эту ситуацию не улучшите, будете ездить на автобусе вместе с жителями. Вот тогда, наверное, вы задумаетесь о том, насколько это комфортно. И наладите в первую очередь то, чтобы транспорт ходил по расписанию. А люди знали это расписание, и не было необходимости, особенно в зимний период, приходить и ждать неизвестно сколько этого автобуса», — поручил глава региона главам этих муниципальных образований.

Дмитрий Азаров также отметил, что в предыдущий период многие автовокзалы были проданы в частные руки. Именно поэтому на их месте стали открывать торговые точки. Губернатор дал поручение министерству транспорта организовать в Отрадном, Кинель-Черкассах и в Жигулевске пересадочные павильоны. «Думаю, что мы рассмотрим эту проблему по всей территории нашего региона, и это будет отдельной программой», — подчеркнул руководитель области.

Студентки филологического факультета СГСПУ спросили Дмитрия Азарова о возможности бесплатных пересадок при поездках в общественном транспорте, чтобы было удобно добираться на учебу. Губернатор отметил, что уже существует безлимитная транспортная карта, которая позволяет не платить за каждую пересадку. По информации главы Самары Елены Лапушкиной, ее стоимость для студентов составляет 850 рублей. При этом сейчас в муниципалитете прорабатывают два пилотных проекта по пересадочному билету. Один в Куйбышевском районе, а второй – в Красноглинском. Дмитрий Азаров одобрил решение, нацелив администрацию города на качественную реализацию проекта.

В вопросе общественных перевозок региональное правительство готово помогать областному центру и другим территориям. Глава региона отметил, что губерния получила федеральный грант на сумму почти 700 млн рублей за эффективное региональное управление: «Эти гранты дают не всем регионам, а только тем, кто добивается успехов в социально-экономическом развитии. Мы получаем их все годы». В этом году, учитывая актуальность проблемы, принято решение направить средства гранта в помощь муниципальным образованиям в развитии общественных перевозок. «Для Самары мы приобретаем 12 трамваев. Еще около 50 автобусов передадим муниципалитетам для развития общественных перевозок», — рассказал о планах Дмитрий Азаров, указав при этом, что вопросы оптимизации маршрутов, повышение эффективности работы перевозчиков – зона ответственности муниципалитетов. «Очень надеюсь, что ситуация здесь будет меняться к лучшему», — отметил руководитель области.

О том, что на территориях есть сложности с перевозками, во время прямого эфира говорили жители и других муниципалитетов. Например, представители Тольятти указали на нерегулярность в работе общественного транспорта, а именно маршрута №73. Дмитрий Азаров поручил главе Тольятти Николаю Ренцу разобраться с проблемой и уже на следующей неделе доложить о принятых мерах.

Много вопросов поступило от жителей о проблемах в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также о расселении из аварийного жилья. Например, была обозначена проблема с отоплением в Заусиновском районе Сызрани. Жительница Сызрани Юлия Злобина рассказала, что в домах и соцобъектах холодно, в помещении можно находиться только с обогревателями. Она попросила главу региона уделить внимание этому вопросу, так как неоднократные жалобы и письма в УК и другие инстанции не дали никакого результата. Губернатор прямо во время эфира связался с главой Сызрани Анатолием Лукиенко, и тот доложил, что проверка показала соответствие температурного режима нормативу. Однако глава региона заметил, что жалобы идут от целого района, и выборочная проверка объектов – это не показатель. Губернатор дал поручение подключиться к решению проблемы министерству энергетики и ЖКХ и лично главе ведомства Александру Мордвинову: «Я попрошу министра побывать там в ближайшие дни, разобраться в ситуации. Поправить температурный режим либо сказать, как решать проблему, если она окажется более сложной».

Губернатор отметил, что многие поступающие от жителей вопросы — местного значения, и с ними должны справляться муниципалитеты. Но, к сожалению, так происходит не всегда. Глава региона подчеркнул, что нацеливает Правительство региона на оказание помощи муниципальным образованиям. «Мы совместно отвечаем за достигнутые результаты, за уровень благосостояния и благополучия людей. За комфорт в том числе. Я уверен, что такая командная работа более эффективна», — отметил он.

На контроль глава региона взял и вопрос расселения жильцов из аварийного дома №10 по улице Олимпийской в Самаре. Здание было признано аварийным ещё в 2018 году, но сроки расселения уже два раза переносили, поэтому люди обратились к Губернатору напрямую. Глава Самары Елена Лапушкина пояснила что работа по сносу и переселению жильцов дома на улице Олимпийской уже ведётся, но здание в программу по ликвидации ветхого фонда пока не включено. Дмитрий Азаров поручил Елене Лапушкиной лично встретиться с жителями этого дома и предложить им решение проблемы: «Я уверен, что решение можно найти, потому что состояние этих домов нам хорошо известно».

Также глава региона пообещал помощь обратившейся жительнице Самары молодой маме Анастасии, у которой возникли проблемы с получением жилья. Так как помехи в связи не позволили полностью озвучить вопрос, глава региона созвонился с ней сразу после эфира. Она рассказала, что в 2018 году как сирота получила в Ставропольском районе квартиру, но местные власти напутали с документами и взамен предложили другую, где требовался капитальный ремонт. Сейчас вместе с дочкой и мужем вынуждена снимать комнату в Жигулевске. «Решение проблемы обязательно найдем. В январе пригласил Анастасию на личный прием», — сообщил глава региона на своей странице Вконтакте.

Жительница Чапаевска, сотрудница недавно открывшегося на территории муниципалитета распределительного центра компании Ozon, подняла тему благоустройства общественных пространств. В прямом эфире глава Чапаевска Александр Кузнецов пояснил, что в следующем году в городе благоустроят два общественных пространства в частном секторе — на улицах Крестьянская и Радищева. Кроме того, город участвует во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, итоги которого будут подводиться 25 декабря, и надеется на победу, что позволит реконструировать парк имени Чапаева.

Также сотрудники центра Ozon, вышедшие в эфир, поблагодарили губернатора за содействие реализации проекта, благодаря которому появилось много новых рабочих мест, и озвучили проблему нехватки автобусной остановки и маршрутов общественного транспорта рядом с местом работы. Дмитрий Азаров поручил главе Чапаевска Александру Кузнецову в течение 10 дней организовать пассажирское сообщение с логистическим центром.

Мастер АО «АВТОВАЗ» задала вопрос о завершении строительства новой набережной в Тольятти. «Первый этап готов, введем в эксплуатацию до конца года. Думаю, до 25 декабря все работы завершатся. Педантично подходим к приемке и, соответственно, дожимаем, чтобы все, что положено, было исполнено. Уже на новогодние праздники всех приглашаю провести время на новой тольяттинской набережной, и сам там побываю совершенно точно», — ответил губернатор. «В каждом волжском городе Самарской области за последние четыре года появилась набережная. Я этим горжусь. Также горжусь тем, что набережная в Тольятти получается замечательная. Убежден, что эта набережная после сдачи будет лучшей в стране, а может быть, в мире», — добавил он.

Губернатор подчеркнул, что в следующем году в регионе планируется благоустройство 144 общественных пространств — парков, скверов, площадей и других, а также более трехсот дворов: «Это только по проекту формирования комфортной городской среды. Но еще многое муниципалитеты делают самостоятельно. У нас есть еще региональный проект «СОдействие», когда оказывается поддержка общественным инициативам. Благодаря проекту очень многие дворы и общественные пространства приведены в порядок». Работа по благоустройству территорий ведется системно. «Усилий снижать мы не будем несмотря ни на что. Мы держим слово перед жителями, и несмотря на все сложности, которые, конечно, есть и еще будут, постараемся все намеченное вместе с земляками воплотить в жизнь», — заверил глава региона.

В ходе эфира специалисты ЦУР сообщили, что за последние три месяца органы власти Самарской области через систему «Инцидент-менеджмент» взяли в отработку более 35 тысяч обращений жителей. На первом месте – вопросы по ЖКХ, причем их число снизилось на треть в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Жителей также волнуют вопросы ремонта дорог, благоустройства, общественного транспорта. Вдвое уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом 2021 года количество обращений по сфере здравоохранения. Оперативно отрабатывались все обращения, связанные с частичной мобилизацией. Сейчас фиксируются точечные проблемные вопросы на тему поддержки семей военнослужащих.

Во время прямого эфира к Дмитрию Азарову обратилась мама мобилизованного самарца с вопросом о социальном паспорте семьи военнослужащего. Губернатор подтвердил, что его можно оформить не по прописке, а по месту фактического проживания. Также он дал поручение главе Самары и министерству социально-демографической и семейной политики региона подключиться к решению вопроса о помощи с детским питанием для дочки мобилизованного. Глава региона заверил, что в Самарской области делают все, чтобы поддержать бойцов и их родных. «Мы все молимся за них. Сделаем все, чтобы поддержать их, чтобы у них там голова не болела ни о чем, кроме той главной задачи, которая стоит сегодня перед нашей страной», — подчеркнул Дмитрий Азаров.

К Главе региона и землякам обратился военнослужащий из Самарской области, который сейчас находится в зоне СВО: «Хотел бы поблагодарить вас за оказанную помощь нашему батальону – за каждый генератор, каждую пару сапог, за любую помощь, посылку, звонок, направленные в адрес наших бойцов». Он также высказал личную просьбу о помощи в усыновлении сына своей супруги от первого брака. Дмитрий Азаров заявил, что помощь военнослужащему окажут: «Обязательно подключусь к этому вопросу, уверен, что поможем и реализуем эти очень добрые и благие, верные по своей сути намерения».

Губернатор подчеркнул, что сегодня в Самарской области выстроена целая система по поддержке военнослужащих, которая уже имеет свой цифровой контур: «Очень разные вопросы, но мы стараемся все их решать. К сожалению, на каком-то этапе может недостаточно внимательно отнестись тот или иной чиновник. Я каждую неделю заслушиваю лично глав районов и городов о том, как отрабатываются вопросы семей военнослужащих, постараемся сделать так, чтобы помочь каждой такой семье».

Дмитрий Азаров отдельно поблагодарил жителей Самарской области, трудовые коллективы, которые включаются в эту помощь. «Именно всем миром мы можем преодолеть любые сложности и победить в любом деле и в любом конфликте. И я благодарен и родственникам семей военнослужащих, и соседям, которые приходят на помощь и подставляют плечо, это очень дорого и важно. Здесь внимания лишнего быть не может. Дорогие земляки, мы должны по достоинству, по чести оценить подвиг каждого защитника нашей Родины, тех мужчин, которые защищают мирное небо над нашей страной и над Самарской областью. А мы должны защищать свою Родину своим трудом здесь, на самарской земле. И, конечно же, помогать здесь, в тылу, нашим защитникам и каждый день ускорять день победы, который точно будет. Отдельно отмечу трудовые коллективы, целый ряд, которые вышли с инициативой проведения рабочих смен, например, а заработок от этих смен отдается семьям военнослужащих — товарищам по бригаде, по цеху. Мне это очень дорого, я всех искренне благодарю. И уверен, это сегодня консолидирует наше общество на достижении важнейших целей, определенных нашей страной, нашим Президентом», — добавил губернатор.

Для детей военнослужащих будут предусмотрены новогодние мероприятия. Губернатор рассказал, что ребят пригласят на ледовое шоу Ильи Авербуха. Билеты на один из вечеров знаменитого фигуриста полностью выкуплены для семей военных. Также будут организованы городские елки, для детей защитников Отечества предусмотрены дополнительные подарки, планируются специальные новогодние представления в театре оперы и балета, «СамАрте». Недавно завершилась работа по формированию списков таких семей, и со следующей недели им начнут высылать пригласительные билеты на различные праздничные мероприятия. «Мы детям обязаны праздник подарить новогодний. И мы это сделаем. Пусть они загадают главное желание — чтобы родной человек вернулся, и вернулся с Победой», — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Губернатор заверил, что приложит все усилия, чтобы люди чувствовали себя спокойно и уверенно на самарской земле. Ответственность всех органов власти — вместе со специальными подразделениями и службами, органами правопорядка обеспечивать защиту и безопасность населения. «Мы держим на постоянном контроле все вопросы, в том числе о работе военно-промышленного комплекса, обеспечения безопасности. И определяющую роль играют коллеги из правоохранительной системы. Я не вправе рассказывать об их работе и сколько угроз им удалось предотвратить, но эта работа введется ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Усиление мер безопасности будет происходить и в новогодние дни, в день святого праздника Рождества. Я уверен, что каждый, кто задействован в этой работе, трудится здесь с полной самоотдачей и с пониманием своей персональной ответственности. Особый период требует вовлечения каждого служащего. Слово «служение» выходит на первый план. Я уверен, что созданный по Указу Президента региональный оперативный штаб, который я возглавляю, создает все предпосылки для того, чтобы экономика была успешна и преодолевала санкционные вызовы, санкционную агрессию, как назвал сегодня это вызов Президент», — рассказал Глава региона.

Все поступившие в рамках подготовки эфира вопросы от жителей переданы на отработку в Администрацию Губернатора.

Фото: пресс-служба правительства СО