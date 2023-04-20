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В посёлке Междуреченск привели в порядок монумент «Вечная память»

20 апреля 2023 16:37
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Благоустройство мемориала провели активисты местного отделения «Единой России и сотрудники администрации.

Ранее в  СМИ и соцсетях появилась информация о том, что  в Сызранском районе никто не занимается памятником героям Великой Отечественной войны в городском поселении Междуреченск: неизвестные забросали памятник мусором, по всей территории лежит штукатурка.

В ситуацию вмешались власти Сызранского района и активисты партийного проекта «Историческая память»: они выехали на место и осмотрели памятник. Информация подтвердилась лишь частично.

В рамках месячника по благоустройству было запланировано наведение порядка на всех общественных территориях, в том числе, и на территории вокруг памятных, знаковых мест. Монумент «Вечная память» или как его называют местные жители - памятник «Павшим героям» - не исключение.

В минувшие выходные была благоустроена территория возле мемориала. Активисты местного отделения партии и глава городского поселения Междуреченск Ольга Батяева провели плановую покраску стелы памятника и его элементов, навели порядок, собрали и вывезли мусор.

«Территория вокруг памятника была благоустроена в 2020 году. Монумент не заброшен, возле памятника павшим героям Великой Отечественной войны  у нас всегда проходит Вахта Памяти, в которой принимают участие ребята из пришкольного оздоровительного лагеря, юнармейцы, жители посёлка»,  - рассказали в местном отделении «Единой России» Сызранского района.

Кроме того, в соцсетях люди возмущались по поводу погашенного Вечного огня.  На самом деле его на территории монумента никогда не было, газ к этому объекту не подведен. Элементы, похожие на Вечный огонь, составляют часть художественной композиции памятника, отмечают активисты партийного проекта «Историческая память», сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

 

Теги: Единая Россия Самара

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