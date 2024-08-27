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В посёлке Фрунзенский Большеглушицкого района к концу года откроется обновленный дом культуры

27 августа 2024 09:54
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В посёлке Фрунзенский Большеглушицкого района к концу года откроется обновленный дом культуры

«Партийный десант» проверил ход и сроки строительных работ  на объекте культуры.

 

Здание давно требовало ремонта и перемен, поэтому благодаря нацпроекту «Культура» мечта сельчан начала осуществляться. Эту просьбу сельчане адресовали и депутатам «Единой России», когда собирали предложения в народную программу партии в 2021 году.

Сейчас подрядчик уже занялся реализацией задуманного, активно ведутся демонтажные работы. По плану к концу года обновленный ДК примет первых посетителей. Завершения капремонта ждут все жители посёлка.

Секретарь первичного отделения партии №11 поселка Фрунзенский , глава сельского поселения Юрий Пищулин рассказал, что последний ремонт здания производился в 80-х годах прошлого столетия. Безусловно, все жители поселка очень довольны началом строительных работ, потому что ждали этого давно. От этого также изменится и облик села.

Сельский Дом культуры - это сердце и душа деревни, культурный центр села, который объединяет в одном месте детские кружки и секции, творческие группы, зрительный зал, библиотеку, уверен депутат фракции «Единая Россия» в региональном парламенте Николай Панченко.

«На сегодняшний день много уже сделано. Заметные перемены на лицо. Здание преображается на глазах: проведены фасадные работы, заменены кровля, оконные и дверные блоки, электропроводка и покрытие пола, обустроена система водоснабжения и водоотведения. В помещении проводятся отделочные работы, установлена система пожаротушения», - рассказал парламентарий.

«Это большой подарок для всех жителей села. Сельчане получат современный Дом культуры, а участники художественных самодеятельностей  - возможность развивать свое творчество в обновленном здании. Не стоит забывать о том, что именно в стенах сельских ДК у местных ребят формируются интересы, раскрываются и реализуются таланты. Очевидно, что все это возможно только при комфортных условиях, а для этого клуб должен быть оснащен современной технической базой», - отметил депутат Самарской губернской думы Николай Панченко.

 

Теги: Единая Россия

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