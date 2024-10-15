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В Похвистневский музей передали капсулу с землей Донбасса

15 октября 2024 15:58
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Сохранить память наших земляков, участвовавших в освобождении Донбасса в годы Великой Отечественной войны, помогают депутаты фракции «Единая Россия» регионального парламента.

Сохранить память наших земляков, участвовавших в освобождении Донбасса в годы Великой Отечественной войны, помогают депутаты фракции «Единая Россия» регионального парламента.

Военному подвигу земляков посвящён музей Губернского колледжа города Похвистнево, которым многие годы руководит Татьяна Потапова. Учащимся и гостям колледжа она рассказывает о славных страницах истории 85-й отдельной морской стрелковой бригады, которая формировалась на станции Похвистнево в конце 1941 года. Военнослужащим удалось принять участие в уникальном параде 7 ноября 1941 года в Куйбышеве, ставшем запасной столицей СССР. С 1942 по 1944 годы бригада воевала на Карельском фронте, освобождала от фашистов Карелию, Норвегию и Прибалтику.

Пополнить экспозицию музея колледжа помогают участники поискового движения России и депутаты Самарской Губернской думы.Капсулу с землёй из мемориального комплекса «Саур Могила» в музей губернского колледжа доставил депутат Самарской Губернской Думы, член Президиума регполитсовета «Единой России» Александр Живайкин.

«Замечательный музей связывает три поколения наших людей – участников Великой Отечественной войны, бойцов специальной военной операции и молодое поколение учащейся молодежи, которое только вступает в самостоятельную жизнь. Основное направление проекта - это установление имён уроженцев нашей области, которые участвовали в годы Великой Отечественной войны в сражениях за Саур-Могилу и в освобождении Донбасса. К этой работе привлечены активисты Самарской области и города Снежное в ДНР», - рассказал Александр Живайкин.

С помощью активистов проекта из города Снежное и Регионального отделения Поискового движения России в Самарской области удалось уточнить места первичных захоронений. На родину найденных участников Великой Отечественной войны: в муниципальные районы Ставропольский, Шигонский, Борский, Богатовский, Кинель-Черкасский, Сергиевский, Красноярский и в Чапаевск были переданы капсулы с землей Саур-Могилы. Это и дань памяти ветеранам-участникам освобождения Донбасса, и символ единства регионов России и Донбасса,

Капсулы с землей Донбасса самарские единороссы и поисковики передали также в Военно-исторический музей Центрального военного округа. Еще одна гильза со священной землёй стала основой для памятника защитникам Донбасса в Парке Победы областной столицы.

Александр Живайкин отметил, что в результате поисковой работы удалось установить 120 имен участников освобождения Донбасса 1943 года, об 11-ти участниках удалось узнать истории их жизни и встретиться с родственниками.

Плодотворная поисковая работа была проведена вместе с музеем Губернского колледжа в городе Похвистнево. Активистами собрана интересная информация об уроженцах города, участвовавших в освобождении Донбасса, сообщил  председатель Самарского регионального отделения ООД «Поисковое движение России» Евгений Ривкинд.

«Молодёжь в процессе работы знакомится с биографией участников войны, с материальными свидетельствами важных событий, воспитывает в себе чувство уважения к истории и героическому прошлому нашей страны», - подчеркнул он.

Напомним, что  патриотическое мероприятие состоялось в рамках проекта «И потому в веках живут они…», реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов. Работа проекта направлена на сохранение памяти о событиях на Донбассе в годы Великой Отечественной войны, установление имен уроженцев Куйбышевской области, участвовавших в освобождении Донбасса, а также на доказательство преемственности подвига бойцов СВО и участников прошедшей войны.  Проект уже третий год мотивирует добровольцев и целые коллективы на создание документальных летописей жизни бойцов и командиров Великой Отечественной войны, чтобы героическое поколение земляков не было забыто. Информация передаётся родственникам погибших героев и в музеи, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

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