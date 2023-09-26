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В Октябрьском районе Самары превратили заброшенный газон в цветущий сад

26 сентября 2023 10:18
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В Октябрьском районе Самары превратили заброшенный газон в цветущий сад
В одном из дворов Октябрьского района жильцы при помощи администрации и депутатов-единороссов начали благоустройство общественного пространства.
 

Понадобилось всего несколько дней, чтобы бесхозная территория во дворе городских многоэтажек в центре Самары преобразилась буквально на глазах.

«Жители дома № 2 по проспекту Ленина обратились к нам с просьбой помочь озеленить газон. Мы откликнулись на просьбу, купили лейки, шланги. Теперь задача – сохранить всю эту красоту», - рассказала директор управляющей компании «Ключ» Ольга Долгова.

Инициативу поддержали в районной администрации и обеспечили посадочным материалом с учётом предпочтений жильцов.

«Туи, ёлочки, пышные гортензии, можжевельник и сирень, которые мы сажаем здесь сегодня, – все это попросили жители, и мы постарались сразу же подключиться. Не скрою, результата в работе всегда достигать легче, когда помогают сами жители, а среди них немало энтузиастов», – комментирует глава администрации Октябрьского района, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Радько.

Помог горожанам и депутат областного парламента, член фракции «Единая Россия», участник СВО Дмитрий Холин, который в своём кратковременном отпуске в Самаре нашёл время для того, чтобы поддержать доброе начинание вместе с молодогвардейцами.

«С непередаваемым чувством сажаю эти деревья, – поделился Дмитрий Холин, – копать землю под грядки для цветов и лунки для саженцев, это совсем не то, что копать траншеи и стрелковые ячейки. Это мирный труд, и там, «за ленточкой», мы делаем все, чтобы этот мир отстоять. Меня очень радует, что люди активно включаются в работу по обустройству своих дворов, что они рады потрудиться не лично для себя, а больше друг для друга, что они чувствуют себя ответственными за то, что в их дворах и домах происходит».

Ухаживать за новым газоном и зелёными насаждениями будут сами жители. Сейчас главная задача, чтобы саженцы прижились, а затем здесь планируют провести работы по обустройству ограждения.

 

Теги: Единая Россия

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