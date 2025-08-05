️В Москве Вячеслав Федорищев принял участие в работе штаба правительственной комиссии по региональному развитию в РФ

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"️В Москве принял участие в работе президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию в РФ. Его провел заместитель Председателя Правительства РФ Марат Шакирзянович Хуснуллин", - сообщил в своем телеграм-канале Вячеслав Федорищев.

Самарской области одобрены заявки с объемом казначейских инфраструктурных кредитов 4,13 млрд рублей на реализацию 6 проектов и 26 объектов.

️Среди них – реконструкция 15 участков теплотрасс, модернизация систем теплоснабжения п. Новосемейкино, капитальный ремонт водовода в Сызрани, строительство двух объектов водоотведения и реконструкция сооружения очистки сточных вод в Тольятти, реконструкция двух объектов водоотведения в Самаре, строительство трех котельных на территории м.р. Кинель-Черкасский. Проекты позволят повысить качество теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для более чем 800 тысяч жителей региона.

"Также сегодня доложил Министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Энваровичу Файзуллину о реализации регионом нацпроекта "Инфраструктура для жизни", - отметил губернатор.