Я нашел ошибку
Главные новости:
6 августа в регионе облачно с прояснениями, ночью местами кратковременные дожди, возможна гроза, днем кратковременные дожди, местами гроза, ливень.
Завтра в Самаре кратковременный дождь, возможна гроза, до +27°С
Самарской области одобрены заявки с объемом казначейских инфраструктурных кредитов 4,13 млрд рублей на реализацию 6 проектов и 26 объектов.
️В Москве Вячеслав Федорищев принял участие в работе штаба правительственной комиссии по региональному развитию в РФ
Песчаные и галечные пляжи существенно различаются по уровню риска заражения и распространения бактериальных и грибковых инфекций.
Эксперт рассказала, какой пляж безопаснее — галечный или песчаный
Приговор Ивану Пивкину объявят уже 6 августа.
Экс-глава Минтранса Самарской области Иван Пивкин сегодня выступил в суде с последним словом
На фестивале «Репин навсегда» в живописном историко-музейном комплексе села Ширяево звучали настоящие народные голоса России
В Ширяево прошел ежегодный праздник искусств «Репин навсегда»
Вчера, 4 августа, произошли два трагических инцидента.
МЧС СО: с начала купального сезона в Самарской области произошло 40 происшествий на воде
Основные причины, которые называют авторы исследования, — это сокращение населения, снижение занятости и уменьшение числа представителей малого и среднего бизнеса.
В России могут исчезнуть 129 малых городов
Грудное молоко влияет на большинство биологических процессов в организме ребенка, в том числе и на формирование иммунитета.
Тольяттинский врач-неонатолог: "Грудное молоко по биологической ценности превосходит все другие продукты, встречающиеся в природе"
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.67
-0.66
EUR 92.33
0.62
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцам расскажут о творчестве художника Марселя Дюшана
В Самаре отметят 95-летие Воздушно-десантных войск России
7 августа в 13.00 самарцев приглашают на акцию "Солнечный зоопарк"
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

️В Москве Вячеслав Федорищев принял участие в работе штаба правительственной комиссии по региональному развитию в РФ

5 августа 2025 21:08
93
Самарской области одобрены заявки с объемом казначейских инфраструктурных кредитов 4,13 млрд рублей на реализацию 6 проектов и 26 объектов.

"️В Москве принял участие в работе президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию в РФ. Его провел заместитель Председателя Правительства РФ Марат Шакирзянович Хуснуллин", - сообщил в своем телеграм-канале Вячеслав Федорищев. 

Самарской области одобрены заявки с объемом казначейских инфраструктурных кредитов 4,13 млрд рублей на реализацию 6 проектов и 26 объектов.

️Среди них – реконструкция 15 участков теплотрасс, модернизация систем теплоснабжения п. Новосемейкино, капитальный ремонт водовода в Сызрани, строительство двух объектов водоотведения и реконструкция сооружения очистки сточных вод в Тольятти, реконструкция двух объектов водоотведения в Самаре, строительство трех котельных на территории м.р. Кинель-Черкасский. Проекты позволят повысить качество теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для более чем 800 тысяч жителей региона.

"Также сегодня доложил Министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Энваровичу Файзуллину о реализации регионом нацпроекта "Инфраструктура для жизни", - отметил губернатор.

Теги: Акценты Москва Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Глава ЛДПР отметил, что руководство Самарской области ведет активную работа по улучшению ключевых отраслей экономики региона. 
19 февраля 2025, 21:34
Вячеслав Федорищев обсудил с председателем ЛДПР сотрудничество по вопросам развития Самарской области
Глава ЛДПР отметил, что руководство Самарской области ведет активную работа по улучшению ключевых отраслей экономики региона.  Политика
5287
Он прошёл на площадке Национального центра «Россия». Участие в Съезде приняли более тысячи делегатов со всей страны.
14 декабря 2024, 22:15
В Москве завершился XXII Съезд Партии «Единая Россия»
Он прошёл на площадке Национального центра «Россия». Участие в Съезде приняли более тысячи делегатов со всей страны. Политика
4781
07 августа 2024, 21:05
Вячеслав Федорищев пригласил Владимира Путина в Самарскую область оценить развитие производства БПЛА
Президент России Владимир Путин провел совещание с членами Правительства РФ по основным направлениям деятельности. Политика
3504
В центре внимания
Семь школьников из Самары стали лауреатами всероссийского конкурса «Большая перемена»
5 августа 2025  12:45
Семь школьников из Самары стали лауреатами всероссийского конкурса «Большая перемена»
253
Кроме того, стороны обсудили актуальные вопросы по крупным инфраструктурным проектам, детали бюджетного планирования на будущий год.
4 августа 2025  16:58
Вячеслав Федорищев обсудил с Министром финансов РФ Антоном Силуановым исполнение бюджета региона
530
В Самаре затягивается открытие станции метро «Театральная»
4 августа 2025  13:15
В Самаре затягивается открытие станции метро «Театральная»
711
Из-за соревнований в Самаре на пять дней ограничат движение на ряде улиц
4 августа 2025  10:57
Из-за соревнований в Самаре на пять дней ограничат движение на ряде улиц
356
Вячеслав Федорищев поздравил работников ЖД Самарской области с Днем железнодорожника
3 августа 2025  10:26
Вячеслав Федорищев поздравил работников ЖД Самарской области с Днем железнодорожника
606
Весь список