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В Международный день дружбы на площадке Штаба общественной поддержки «Единой России» прошел «Марафон семейных традиций»

31 июля 2024 10:54
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В Международный день дружбы на площадке Штаба общественной поддержки «Единой России» прошел «Марафон семейных традиций»
В гости пришли победители Марафона, юнкоры Молодежной редакции и координатор партийного проекта «Крепкая семья» в Самарской области, председатель комитета регионального парламента по демографии, здравоохранению и социальной политике Марина Сидухина.
 

В Марафоне Семейных Традиций, который проходил в марте, приняли участие  76 семей различных национальностей, проживающих на территории самарского региона. Они предоставили на конкурс видеоролики, в которых они поделились своими семейными традициями. Теперь настало время подведения итогов марафона.

Чаепитие на Руси – многовековая традиция застолий русского народа, и потому все участники проекта, которые дошли до финала,  собрались за большим столом и чашечкой ароматного чая, а кто не смог присутствовать лично - присоединился онлайн.

Большая семья - большая радость, уверена координатор самого семейного проекта «Единой России» Марина Сидухина.

«Сегодня ощутила себя членом большой и дружной семьи в Штабе Общественной поддержки Самарской области. В гости к нам приехали семьи победителей конкурса «Марафон Семейных Традиций». Эти семьи - настоящий парад лучших из лучших. Вот мама с 10-ю детьми. Все поют. Старшие уже работают, а младшие - мамины помощники. Ее слова повторяли многие участники: чужих детей не бывает! Другая национальная семья всех удивила армянским танцем. Спортивная семья не успевала перечислять достижения взрослых и детей за всю историю совместной жизни. Национальная песня на мордовском языке мокши поразила всех участников. И, конечно, семья - благотворитель. Та, которая создала свой фонд помощи нашим ребятам - участникам СВО. Маленький Егорка с радостью подтвердил, что его папа и мама- герои!», - поделилась впечатлениями от встречи Марина Геннадьевна.

Победителями проекта стали 6 семей: это семьи Крутовых, Хачатуровых, Есиных, Поляковых, Суфиджановых и Таршиных.

Каждая семья пришла не с пустыми руками - а с творческими номерами и кулинарными сюрпризами. И уезжали из Штаба тоже с подарками.

«Мы надеемся, что будет ещё не один повод собраться всем нам за одним столом, рассказать о своих достижениях, показать свою смекалку, получить дружескую поддержку и поделиться секретами счастливой семейной жизни», - отметили организаторы мероприятия.

Напомним, что проект «Марафон семейных традиций» инициирован Молодёжной Редакцией Самарской области и поддержан Домом дружбы народов Самарской области

Теги: Единая Россия

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