В Кремле пока не определились с датами прямой линии и послания Путина

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Даты прямой линии, выступления перед федеральным собранием и большой конференции президента РФ Владимира Путина пока не определены. Об этом в понедельник, 5 сентября, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«С этим пока не определились», — пояснил он в интервью ТАСС.

Тогда же пресс-секретарь главы государства подтвердил, что Путин выступит на предстоящем заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», а также примет участие в Российской энергетической неделе (РЭН).

Ранее, 4 августа, стало известно, что прямую линию в 2022 году могут объединить с большой пресс-конференцией президента. Ориентировочно мероприятие должно состояться «ближе к зиме».

До этого, 29 июля, Песков рассказал, что дата проведения прямой линии будет назначена не раньше сентября.

По его словам, в начале лета мероприятие не получилось провести из-за напряженного графика. Пресс-секретарь уточнил, что в это время у многих россиян отпускной период и они не смогли бы наблюдать в том режиме, в каком бы им хотелось, пишут "Известия".