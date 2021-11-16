В Госдуме поддержали социально значимые поправки «Единой России» ко второму чтению проекта бюджета

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Они позволят реализовать инициативы народной программы, с которой партия шла на выборы.

Комитет нижней палаты парламента по бюджету на заседании 15 ноября одобрил поправки ко второму чтению бюджета, внесенные «Единой Россией». Их также поддержало Правительство.

По итогам обсуждений с общественниками и экспертами, «Единая Россия» предлагает увеличить финансирование на социальную и молодежную политику, поддержку общественных организаций, развитие села и инфраструктуры. Поправки партии касаются ряда программ, в их числе – обеспечение жильем инвалидов, вставших на учет до 1 января 2005 года. На эти цели предлагается выделить почти 7 млрд рублей.

Дополнительные средства необходимы и на программу долговременного ухода за пожилыми. Это позволит реализовать ее еще в семи пилотных регионах – Республике Марий Эл, Удмуртской Республике, Челябинской, Пензенской, Сахалинской, Белгородской и Владимирской областях. В 2022-2024 годах предлагается дополнительно направить на ее реализацию почти 1,5 млрд рублей.

В сфере здравоохранения «Единая Россия» предлагает выделить дополнительно 2,3 млрд рублей на обеспечение лекарствами ВИЧ-инфицированных – это позволит к 2030 году выйти на 95% охвата таких пациентов. Кроме того - включить в бюджет допфинансирование на заготовку донорской крови. Тогда в достаточном объеме будут обеспечены нужды 19 учреждений Минздрава в нескольких регионах.

Дополнительное финансирование – 3 млрд рублей - по предложению «Единой России» направят и на поддержку молодежной занятости. Это поможет увеличить долю трудоустройства выпускников до 92%. Еще одна поправка позволит привести в нормативное состояние не менее 100 тысяч кв. м общежитий вузов. На эти цели партия предлагает выделять 3 млрд рублей ежегодно.

В числе предложений «Единой России» - дополнительное финансирование программы комплексного развития сельских территорий, инициатором которой была партия. По аналогии с прошлым годом в этом финансирование будет также увеличено – на 4,4 млрд рублей.

Дополнительные средства пойдут и на ремонт региональных дорог. Если сейчас на это предусмотрено 30 млрд рублей ежегодно, то «Единая Россия» предлагает выделять еще 20 млрд.

Не менее важный вопрос – создание спортивной инфраструктуры на селе. Для его решения и выполнения поручения Президента, которое он дал на Съезде «Единой России», партия и Правительство запустят новую программу строительства многофункциональных спортплощадок. Они будут включать в себя тренажерный зал, раздевалку, поле для футбола и площадку для воркаута. Для выполнения программы будет дополнительно выделено 400 млн рублей ежегодно.

Равные возможности для жителей страны должны быть обеспечены и при предоставлении услуг связи. Дополнительные средства на эти цели – более 7 млрд рублей - позволят стать участниками программы по обеспечению связью 25 тысячам малых населенных пунктов численностью от 100 человек.

В поправках партии отражен и вопрос транспортной доступности регионов Дальнего Востока. Чтобы повысить ее, «Единая Россия» предлагает увеличить субсидирование авиабилетов для жителей территории на 1,5 млрд ежегодно. Мерой поддержки смогут воспользоваться порядка 148 тыс. человек.

Дополнительные средства получат и НКО. Уже с 2022 года финансирование направят на деятельность нескольких общероссийских общественных организаций, до этого не получавших субсидий - «Бессмертный полк России», «Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям», а также «Российский красный крест».

Суммарный объем дополнительных предложений от фракции «Единая Россия» в Самарской губернской думе на ближайшие три года составляет порядка 1 млрд 730 млн рублей, на 2022 год – 830 млн. руб. Это поддержка здравоохранения и фермерских хозяйств, борьба с коронавирусом, , замена лифтового оборудования и благоустройство спортивных площадок.

Важная социальная инициатива самарских единороссов: 200 млн рублей дополнительно в ближайшие три года будет выделено на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«В настоящее время обеспечению жилыми помещениями муниципального социализированного жилищного фонда подлежат 2902 из числа детей-сирот. Из них 648 человек имеют неисполненные судебные решения, когда муниципальное образование должно предоставить благоустроенные жилые помещения. Эта поправка позволит дополнительно обеспечить жильем порядка 150 детей-сирот», - отметил заместитель председателя Самарской Губернской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» в областном парламенте Александр Живайкин.

В общей сложности по инициативе «Единой России» государственные расходы на социально значимые направления в 2022-2024 годах вырастут на 107 млрд рублей.

Yапомним, 28 октября фракция «Единой России» поддержала бюджет в первом чтении. Партия работала над проектом документа вместе с Кабмином в рамках нулевых чтений. На встрече с депутатами Госдумы VIII созыва Президент поручил в полном объеме отразить в бюджете инициативы народной программы «Единой России». А всем думским фракциям — взять под свой контроль реализацию этих проектов, чтобы они были доведены до конкретного результата в обозначенные сроки.