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В Елховке заработал комплекс для очистки сточных вод

15 февраля 2023 13:48
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В Елховке заработал комплекс для очистки сточных вод

Заменить очистные сооружения и обеспечить сельчан чистой питьевой водой просили жители села, когда выдвигали свои предложения в Народную программу «Единой России».

Работы по реконструкции очистных сооружений – водозабора и  водовода в Елховке начались в 2021 году, а сейчас объект вводят в  эксплуатацию. Теперь очищенные на современном оборудовании стоки попадают в реку Кондурча, не нанося вреда экологии, а более 3 тысяч жителей Елховки  могут готовить и употреблять  качественную питьевую воду.

«Для жителей  нашего района новые очистные – это прежде всего новое качество жизни: чистая вода –  залог здоровья людей и улучшение  экологической обстановки в целом. Ведь очень важно сохранить природные ресурсы, которыми богат наш край и наша область. Райцентр Елховка практически стоит на Кондурче, в которую попадают стоки и очень важно, что они не несут вреда  ни малым рекам, ни большим», – уверена жительница Елховского района Татьяна Беспалова. 

Механическая и биологическая очистка, глубокая очистка с помощью специальных фильтров, обеззараживание ультрафиолетом - все это весть в новом комплексе для очистки сточных вод предусматривает

«Очистные сооружения в Елховском районе давно требовали замены, они не справлялись с нагрузкой и, главное, не соответствовали современным экологическим требованиям. Теперь жители нашего района пользуются водой, которая прошла очистку на самом современном оборудовании», – отметил заместитель главы Елховского района по строительству, архитектуре и ЖКХ Александр Кожевников.

«Некачественная питьевая вода, содержание железа в которой превышает норму в несколько раз, – одна из главных проблем Елховского района. Реализация проекта обеспечит питьевой водой сразу два села – Елховку и Березовку», – добавил депутат фракции «Единая Россия» в Самарской губернской думе Евгений Чудаев.

Отметим, что в Елховском районе в планах - строительство водонапорных башен, двух резервуаров для хранения чистой питьевой воды, двух насосных станций и дизельных электростанций. На площадке водозаборных сооружений установят павильоны над водозаборными скважинами и станцию обеззараживания воды.

 

 

Теги: Единая Россия

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