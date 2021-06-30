В «Единой России» объявили о создании единого волонтерского штаба

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В него вошли активисты партии, ОНФ, движения «Мы – вместе», «Волонтеры Победы» «Волонтеры-медики», «Молодой Гвардии Единой России».

Единый штаб сформирован на базе уже существующих добровольческих организаций по всей стране. Он будет оказывать помощь медикам и людям, которые нуждаются в поддержке.

«Сегодня как никогда необходимо включиться в волонтерскую работу. Мы ее и не останавливали. Более того, нужно призвать в ряды волонтеров новых активных граждан», - подчеркнул секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Он обратился к представителям «Молодой Гвардии Единой России» с просьбой координировать работу единого волонтерского штаба и определять наиболее востребованные точки помощи. «В первую очередь именно туда направить все имеющиеся ресурсы», - сказал Андрей Турчак.

Как отметил главный врач больницы в столичной Коммунарке Денис Проценко, волонтеры – «это мощная сила, крепкая стена, на которую можно опереться в борьбе с коронавирусом».

«Я думаю, все видят из открытых источников значимый рост заболевших и госпитализированных, резко возросшую нагрузку на систему здравоохранения. И честно скажу, что я очень рад, что у меня есть на моем столе такой «козырь», как волонтеры, к которому я могу прибегнуть», - отметил он. Отдельно Денис Проценко поблагодарил «Волонтеров-медиков», которые оказывали помощь врачам с первых дней пандемии.

В свою очередь, представители движения подтвердили, что готовы включиться в работу и полностью поддерживают инициативу по созданию единого штаба. По словам руководителя движения «Волонтеры-медики» Ольги Кобелевой, во время пандемии более 20 тысяч добровольцев организации помогали медучреждениям, и их работа не прекращалась.

«Сегодня мы вынуждены объявить новый набор волонтеров, так как помощи много не бывает, мы все это понимаем. Сейчас особенно важна работа тех из них, кто работал в первую и вторую волну, кто помогает и понимает всю сложность данной ситуации. Наши опытные активисты сейчас отказываются от отпусков, поездок, чтобы подготовить новоиспеченных волонтеров», - рассказала Ольга Кобелева.

Идею создания единого центра помощи на базе уже существующих в регионах поддержали и «Волонтеры Победы». По словам руководителя движения Ольги Амельченковой, сейчас необходимо не только определить ключевые направления помощи, но и максимально упростить доступ людей к ней.

Помощь окажут и активисты «Российских студенческих отрядов», сообщила комиссар Центрального штаба молодежной общероссийской общественной организации Мария Корнилова. По ее словам, к работе подключатся добровольцы, которые заняты в трудовых проектах организации в регионах. Кроме того, создание единого волонтерского штаба поддержали активисты движения «Мы Вместе», Ассоциации волонтёрских центров и других общественных организаций.

Напомним, первый волонтерский центр «Единая Россия» открыла в марте 2020 года в Калуге, в течение месяца – во всех регионах. Такие центры объединили более 100 тысяч активистов – студентов, «серебряных волонтеров», представителей общественных организаций, бизнеса и неравнодушных граждан. За время пандемии они оказали помощь сотням тысяч жителей регионов, находившихся на самоизоляции, а также медикам.

Волонтёрские центры передали больницам 200 легковых автомобилей для доставки врачей на вызовы к пациентам, реанимобили для наиболее пострадавших от пандемии регионов, защитные костюмы для медиков, средства индивидуальной защиты для граждан. Активисты партии, депутаты различных уровней на протяжении нескольких месяцев занимались автоволонтерством. В партнерстве с бизнесом обеспечивали медиков продуктовыми наборами и горячим питанием.

«Объединенному волонтерскому центру в Самарской области уже больше года. С первых же дней пандемии началась совместная работа с активистами молодежных организаций города и волонтерами акции «Мы вместе». За считанные недели в каждом из 45 муниципальных районов были организованы волонтерские штабы.

Мы создали «горячую линию» помощи жителям региона, благодаря этому мы смогли регламентировать работу более 2 тысяч волонтеров по всей области. Пожилые и маломобильные граждане, пенсионеры на самоизоляции и инвалиды, люди в трудной жизненной ситуации и многодетные семьи - заявки от них на оказание адресной помощи выполнялись практически в режиме реального времени. Этой помощью воспользовались около 340 тысяч жителей Самарской области.

Именно в тот момент нам удалось не допустить резкого распространения болезни, - напомнил руководитель Объединенного волонтерского центра Виктор Воропаев. – И сейчас мы готовы вновь включиться в работу вместе с ОНФ, «Волонтерами – медиками» и «Волонтерами Победы».