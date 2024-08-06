В День физкультурника Самару ждёт фестиваль спортивной борьбы

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10 августа в рамках партийных проектов «Единой России» «Zа самбо», «Детский спорт» и всероссийского летнего марафона сторонников партии «Сила России» на набережной Волги пройдёт финал фестиваля борьбы «Новая высота».

Впервые на одном ковре на открытом воздухе встретятся представители всех дисциплин борьбы, а также зрителей ждут выступления титулованных спортсменов по боевому самбо и панкратиону.

«Мы решили объединить на одном ковре на свежем воздухе представителей всех дисциплин борьбы, а также самбо в рамках федерального партийного проекта «Za самбо». Впервые будет реализован проект «Рекорды Самарской набережной», где каждый желающий сможет проверить свои силы», - сообщил координатор проекта партии «Единая Россия» «Za самбо», председатель областной Федерации спортивной борьбы Александр Живайкин.

С 16 до 21 часа на набережной пройдут детские поединки по борьбе и самбо, конкурсы, показательные выступления, а в 21 час самарцы увидят выступления титулованных спортсменов - самбистов и борцов.

«Вот уже второй год подряд наша Федерация борьбы готовит свою спортивную площадку на Дне физкультурника. Можно бесконечно долго рассказывать о пользе здорового образа жизни, но личный пример воодушевляет по-настоящему», - уверен Александр Живайкин.

Напомним, что фестиваль борьбы «Новая высота» проводится при поддержке Министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области и Министерства спорта Самарской области, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Источник фото: Фестиваль борьбы "Новая высота"