В бюджете Самарской области зарезервированы средства на непредвиденные расходы в условиях санкций

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В субботу, 5 марта, состоялось очередное пленарное заседание Самарской губернской думы. Участие в нем принял губернатор Дмитрий Азаров, руководители министерств и ведомств региона. Главный вопрос повестки – внесение изменений в главный финансовый документ губернии с учетом поступления дополнительных средств из федерального бюджета.

Корректировка статей расходов обусловлена, в том числе, ситуацией, когда наша страна попала под действие несправедливых санкций со стороны западных стран. По словам губернатора, необходимо создать дополнительный запас прочности. При этом все планы – по индексации социальных выплат, строительству и ремонту объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта, инфраструктуры – будут выполнены в полном объеме.

Решению задач текущего дня предшествовала большая системная работа по укреплению экономического потенциала региона.

«Только в прошлом году в Самарской области было открыто 25 новых производств. А всего, начиная с 2018 года, в регионе запущено 75 крупных инвестиционных проектов, 66 из них – в производственной сфере. Эффективность экономической политики подтверждается высокими результатами региона в Национальном рейтинге состояния инвестклимата. Дважды Президент страны отмечал нашу динамику по инвестиционной политике. Мы добились того, что уровень безработицы в нашем регионе вышел на рекордно низкие показатели за весь постсоветский период», – напомнил Дмитрий Азаров. В настоящее время уровень регистрируемой безработицы составляет 0,71%. На бирже труда стоит 11817 человек. А количество свободных вакансий почти в 4 раза больше – 43476.

За последние четыре года благодаря совместной работе команды Правительства области, муниципалитетов, депутатского корпуса удалось укрепить региональной бюджет и создать серьезный запас прочности.

«Растут доходы бюджета: если в 2017 году они составляли чуть более 150 млрд рублей, то уже в прошлом году они составляли 266,5 млрд рублей, – отметил Дмитрий Азаров. – Мы серьезно нарастили собственные доходы, и нам удается получать рекордную поддержку из федерального бюджета». Получать такую поддержку удается благодаря своевременному проектированию, подаче заявок, добросовестному выполнению работ и предоставлению отчетности. «К сожалению, был период, когда в конце года с региона списывались деньги как неосвоенные, а значит, невостребованные. Мы полностью перестроили работу, и есть результат. В последние годы мы получаем серьезные дополнительные средства», – акцентировал губернатор.

Существенно удалось сократить государственный долг региона: в 2017 году он составлял 67,4 млрд рублей, а на первое января текущего года – 42,2.

«При этом мы не отказались от социальных обязательств, наоборот, мы их наращиваем», – акцентировал глава региона. Если говорить в процентном соотношении к уровню доходов областного бюджета, долговая нагрузка 5 лет назад составлял 44,8%, а сейчас – 15,8%.

В связи с тем, что ситуация в стране и в мире меняется стремительно, необходимы безотлагательные и, вместе с тем, тщательно продуманные, взвешенные решения.

«Понимая, с чем столкнулось наше государство, мы должны максимально консолидироваться, объединить усилия власти, бизнеса и всего нашего общества для решения задач, поставленных Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным и жителями региона», – обратился к депутатам областного парламента Дмитрий Азаров.

Он напомнил, что при Правительстве области на постоянной основе проходят заседания штаба по повышению устойчивости экономики для выработки решений в сложившейся ситуации, что важно для всех отраслей.

«Еще не в полной мере мы можем дать анализ ситуации, еще не все санкционные режимы почувствовали на себе предприятия. Понятно, что есть тревога, которая мобилизует трудовые коллективы и топ-менеджмент предприятий, но никаких упаднических настроений нет. У крупнейших предприятий региона на сегодняшний момент есть запас прочности. Он разный – от 2,5 месяцев до года на тех запасах, которые есть уже сейчас. Тем не менее, принимаются специальные решения, как сейчас, например, в отношении АВТОВАЗа – крупнейший трудовой коллектив нашей области находится в фокусе внимания федеральной власти и обеспечивается помощью и поддержкой», – отметил губернатор.

При этом важно постоянно мониторить ситуацию, быть на связи с представителями разных сфер. Руководитель региона пригласил к этой работе депутатский корпус, чтобы парламентарии также выдвигали свои предложения.

«В этой обстановке нам как никогда важно действовать слаженно, системно, результативно в интересах граждан страны, проживающих на территории нашего региона. Результаты нашей совместной работы, уверен, почувствует каждый житель губернии. Все наши планы на текущий год мы намерены реализовать», – заявил Дмитрий Азаров.

Продолжится строительство и ремонт всех социальных объектов, общественных пространств, инфраструктуры.

«Всего в рамках национальных проектов в регионе запланировано капитально отремонтировать 49 объектов, многие из которых простаивают уже не один год, и фактически мы заново введем их в эксплуатацию. Также в планах 35 новых объектов капитального строительства. Это больницы, детские сады, школы, крытый футбольный манеж в Самаре, лыжероллерная трасса, капитальный ремонт 37 районных больниц, 2 детских школы искусств, 9 домов культуры. Коллеги, в главный финансовый документ региона вносятся поправки, которыми предусмотрены дополнительные средства на самые востребованные, социально значимые статьи расходов. Обращаю внимание, что эти поправки касаются бюджета трехлетки», – отметил Дмитрий Азаров.

"Всего в расходах бюджета на текущий год мы учитываем дополнительно 7,6 млрд рублей из федеральной казны, а также дополнительные 25,7 млрд рублей остатков областных средств, сформированных на 1 января 2022 года. Более того, уже сегодня мы утвердим индексацию всех региональных выплат на уровень фактической инфляции, – подчеркнул Губернатор. – У нас есть все необходимое, чтобы планомерно улучшать жизнь граждан Самарской области. В этом и состоит наша главная задача, в центре этой политики – конкретный человек с его потребностями и интересами, с его настоящим и будущим».

По итогам обсуждения депутаты губернской думы сразу в двух чтениях единогласно приняли поправки в главный финансовый документ региона.

«Консолидированное голосование по бюджету крайне важно. Все понимают важность момента, непростую ситуацию: только объединившись, можно побеждать, добиваться тех результатов, которых ждут от нас жители Самарской области», – подчеркнул губернатор и выразил уверенность в том, что такой режим работы будет продолжен и впредь.

Глава региона отметил, что благодаря принятым поправкам в бюджет будет дополнительно направлено на переселение граждан из аварийного жилья в 2022 году всего более 9 млрд рублей, в том числе за счет федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ – 5,3 млрд, за счет средств областного бюджета – 3,7 млрд рублей.

«Таким образом мы решаем застарелые вопросы граждан, создаем дополнительный импульс развитию строительной сферы, которая в этот период нуждается в поддержке», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Дополнительные 445 миллионов рублей будут направлено в 2022 году на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

4,6 млрд рублей за счет средств областного бюджета добавлено на ремонт и строительство дорог. Больше 2 млрд получат муниципалитеты на ремонт и содержание улиц.

«Очень надеюсь, что главы муниципальных образований потратят эти деньги с умом, наведут порядок на муниципальных дорогах», – сказал глава региона.

Не менее важная статья расходов – строительство социальных учреждений.

«В предыдущие годы мы активно строили детские сады – всего открыли 50 новых учреждений. Следующий этап – это школы, – акцентировал губернатор. – Мы построим шесть новых школ, 4 из которых – по модели государственно-частного партнерства: две в Самаре, столько же в Тольятти, еще одну в Волжском районе, и в Тимофеевке Ставропольского района, по которой неоднократно обращались жители».

Порядка 1 млрд дополнительно предусмотрено в бюджете региона на зарплату всем медработникам, которые на протяжении последних двух лет испытывают колоссальную нагрузку из-за пандемии коронавирусной инфекции. Кроме того, средства заложены и на выплату премий к праздникам 23 февраля и 8 марта.

«Это важное решение, чтобы наши слова благодарности медикам, защищающим жизнь и здоровье наших земляков, не оставались только словами. Мы и дальше их будем поддерживать и поощрять», – заявил губернатор и отметил, что обещанная премия к предстоящим праздничным дням, которая будет выплачена всем медикам, уже начинает поступать на счета специалистов.

Помимо прочего, сформирован резервный фонд, средства которого будут направляться на непредвиденные финансовые расходы.

«Время сейчас непростое: мы сталкиваемся с несправедливыми санкциями в отношении нашей экономики, всей России. Поэтому мы должны иметь подушку безопасности, чтобы в случае необходимости задействовать средства оперативно, четко, – заявил Дмитрий Азаров. – Мы сформировали такой запас прочности. При этом все цели и задачи, которые определили вместе с жителями Самарской области, исполним».

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников отметил, что все те расходы, которые уже запланированы проектом бюджета, планомерно выполняются.

«Дополнительные средства будут распределены на социальные направления: в первую очередь, на развитие здравоохранения, уделяя особое внимание первичному звену, на модернизацию образования, на дорожное строительство, на решение квартирного вопроса детей-сирот, – подчеркнул спикер областного парламента. – Сегодня депутаты единогласно проголосовали «за» изменения в бюджет, и это свидетельствует о единстве депутатов. Мы готовы и впредь работать единой командой, реализуя курс развития, заданный губернатором региона Дмитрием Игоревичем Азаровым, на укрепление и развитие всех важнейших сфер и выполнение всех социальных обязательств».

Фото: правительство СО