Увеличение социальных выплат и дополнительная помощь землякам - Дмитрий Азаров провел заседание областного Правительства

78

Сегодня, 6 декабря, Дмитрий Азаров провел заседание Правительства Самарской области. В центре внимания губернатора и кабинета министров – решения об увеличении социальной поддержки отдельных категорий жителей региона и расширение действующих мер помощи.

Напомним, на прошлой неделе был утвержден закон о бюджете Самарской области на следующий год и плановый период 2024-2025 годов. По инициативе губернатора Дмитрия Азарова подготовка главного финансового документа традиционно велась при активном участии депутатского корпуса различных политических и общественных объединений, жителей Самарской области. Благодаря проведенной работе, а также усилиям Главы региона по привлечению федеральных средств, бюджет Самарской области сохранил социальную направленность. Так, значительную долю расходной части областного бюджета на 2022 год планируется направить на финансирование социальных отраслей экономики и реализацию социальной политики. Это позволяет обеспечивать дальнейшее развитие региона опережающими темпами, продолжать масштабную реализацию инфраструктурных проектов, при этом увеличивая публичные обязательства, меры государственной и региональной поддержки. Следовательно – системно решать задачи, поставленные Президентом страны Владимиром Путиным.

В ходе сегодняшнего заседания Правительства был рассмотрен и утвержден ряд документов, разработанных по поручению губернатора Дмитрия Азарова и направленных на увеличение социальной поддержки ряда категорий жителей Самарской области.

Так, министр социально-демографической и семейной политики региона Регина Воробьева доложила, что с 1 января 2023 планируется увеличить ежемесячную выплату на содержание детей-сирот в семьях опекунов (попечителей), в том числе приемных семьях и устроенных на патронатное воспитание. Размер выплаты будет повышен до уровня 90% от величины прожиточного минимума в Самарской области для детей – до 12 051 рубля на каждого ребенка. Эту выплату в регионе получают почти 6700 человек, в следующем году в областном бюджете на нее предусмотрено 968,3 млн рублей. Отметим, что данная выплата по поручению губернатора повышалась и в прошлом году.

Также с 1 января 2023 года запланирована индексация на 6,2% размеров ежемесячных денежных выплат ветеранам Великой Отечественной войны – труженикам тыла, ветеранам труда, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, ветеранам труда Самарской области. Также предусматривается увеличение размеров ежемесячной доплаты к пенсии инвалидам боевых действий и членам семей погибших участников боевых действий, а также лиц, погибших при исполнении обязанностей военной службы. По словам Регины Воробьевой, эти выплаты получают 360 тыс. жителей Самарской области, общая сумма поддержки на 2023 год – 218 млн рублей.

В рамках заседания Правительства было утверждено решение об увеличении разовой выплаты ко Дню Победы гражданам, родившимся на территории СССР в период с 3 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Самарской области. В этом году ее получили свыше 8800 человек. Это те граждане, которые не попадают под меры поддержки по смежным категориям. С 1 января 2023 года выплата будет увеличена на 6,2 процента, общая сумма выплат составит 11,58 млн рублей.

Губернатор поручил министру социально-демографической и семейной политики Регине Воробьевой дополнительно доложить по поддержке данной категории жителей Самарской области.

«Сейчас решение об индексации принимаем. Но к этому вопросу нам надо будет вернуться в первом квартале 2023 года, по итогам исполнения текущего годового бюджета, - сказал Дмитрий Азаров, - Вопрос по данной категории граждан мы обсуждали на заседании Самарской Губернской Думы. Регина Алексеевна, по моему поручению Вы делали полный анализ всех граждан этой категории, какие меры поддержки и выплаты они получают по иным основаниям. У нас должен быть пофамильный список. Еще раз все надо проанализировать».

В ходе заседания Правительства был рассмотрен вопрос расширения получателей выплат в рамках действующей программы социальной догазификации, которую в 2021 году в своем Послании поддержал Президент страны Владимир Путин. Для отдельных категорий граждан Самарской области при газификации домов в регионе установлена единовременная компенсационная выплата на оплату расходов, связанных с приобретением и установкой газового оборудования, а также услуг по проектированию и строительству газораспределительных сетей. Размер выплаты составляет 145 тыс рублей. Сейчас получить льготу могут 17 категорий граждан, в том числе - инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны ВОВ - труженики тыла, многодетные семьи с тремя и более детьми до 18 лет, а также семьи, имеющие детей-инвалидов, инвалиды, ветераны боевых действий и другие.

Согласно принятому решению льготу на газификацию предложено распространить еще на следующие категории граждан: инвалидов боевых действий, участников СВО и членов их семей, в том числе членов семей погибших участников СВО, членов семей погибших инвалидов боевых действий, членов семей погибших ветеранов боевых действий. Кроме того, принято решение продлить действие льготной программы до 2025 года.

Как доложил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Александр Мордвинов, на 2022 год, согласно составленным спискам, была предусмотрена выплата на газификацию домов 206 граждан. На текущий момент ее оформили 133 человека. «Остальные не обратились, не подают заявки. Продолжаем работу совместно с минсоцдемом и главами муниципалитетов, чтобы они со своей стороны усилили работу в этом направлении. Сегодня запланировано проведение штаба по вопросам догазификации в регионе, будем вопрос обсуждать», - уточнил министр.

Губернатор потребовал от министра энергетики и ЖКХ, других ответственных руководителей разобраться в причинах, почему еще не все подали документы на получение выплаты. «Самое удобное - это сказать: люди не обратились. Но как правило, причины глубже. Раз предусмотрели 206 человек, значит нужен пофамильный список и причины - почему люди не обращаются. Вместе с главами муниципалитетов отрабатывайте, информацию собирайте. Может быть, работы у людей по установке газового оборудования не закончены, либо уполномоченные организации газораспределительные работы не выполнили - такое тоже может быть. По каждому, кто не обратился, - выясняйте», - сказал Дмитрий Азаров, поручив Александру Мордвинову подготовить доклад по данному вопросу на одном из ближайших оперативных совещаний Правительства.

Фото: Юлия Рубцова