Устойчивость экономики, реализация нацпроектов, поддержка участников СВО и их семей: Дмитрий Азаров обозначил главам муниципалитетов приоритетные задачи

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В четверг, 6 апреля, губернатор Дмитрий Азаров принял участие в традиционном ежегодном семинаре-совещании с главами городов и муниципальных районов, во время которого были подведены итоги реализации национальных проектов в прошлом году, стратегий развития муниципалитетов и всего региона в целом, а также определены ключевые задачи на текущий год.

«Все, что мы взяли в проработку, объединив вместе с жителями все цели развития конкретных муниципалитетов и региона в целом, мы должны воплощать в жизнь», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Он напомнил, что текущий год станет ключевым по реализации нацпроектов, муниципальных и региональных программ. «Мы должны с вами выполнить все намеченное на текущий год, еще раз проверить себя по ранее взятым обязательствам перед жителями региона в решении конкретных вопросов, – обратил внимание глав муниципалитетов Дмитрий Азаров. – Иной раз они выпадают из фокуса внимания отдельных глав муниципальных образований. В пример могу привести здания автовокзалов, павильонов ожидания. Благодаря обращению людей будем решать эту задачу. Коллеги, еще раз посмотрите все вопросы. Мы входим в разгар строительного сезона. Зачастую некоторые вопросы, хоть они и застарелые, решаются за счет дополнительных организационных усилий и мобилизации бюджетных средств».

Помимо прочего, в сентябре этого года пройдут выборы высшего должностного лица Самарской области, вновь будут формироваться представительные органы власти в Тольятти и Сызрани, а также пройдут еще 23 довыборные кампании.

«С точки зрения организации и проведения самих выборов, коллеги, нам еще раз нужно посмотреть изменившееся законодательство. У нас очень важный сейчас этап – идет формирование участковых избирательных комиссий. Нам необходимо вместе с представителями гражданского общества, Общественной палатой Самарской области создать условия для подготовки наблюдателей, чтобы выборы прошли в соответствии с буквой и духом закона, абсолютно прозрачно и легитимно», — подчеркнул губернатор, обращаясь к участникам семинара-совещания.

Сегодня в течение дня прошел целый ряд круглых столов, во время которых состоялось предметное обсуждение широкого спектра вопросов. Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов отметил, что большая единая команда министерств и ведомств, глав муниципалитетов по итогам прошлого года отработала достаточно успешно: были достигнуты все целевые показатели по абсолютному большинству нацпроектов и программ. «Лидерами по итогам прошлого года стали городские округа Жигулевск, Кинель и Отрадный, а также Ставропольский, Волжский и Кинель-Черкасский районы. Конкуренция за лидирующие места была очень высокой, в итоге победили управленческие команды муниципалитетов, которые уделяли внимание всем аспектам развития», – подчеркнул он.

Среди приоритетов текущего года – строительство жилья, переселение граждан из ветхого и аварийного фонда, ввод новых объектов социальной инфраструктуры. «Только по линии министерства строительства области планируется открыть 23 объекта, еще 17 по обеспечению качественной питьевой водой и очистке сточных вод по линии министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Большие работы предстоит выполнить по благоустройству. По каждому объекту мы должны справиться досрочно, не откладывая на конец года», – обратил внимание глав муниципалитетов и руководителей министерств Виктор Кудряшов.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что необходимо продолжить самую активную работу по всем направлениям, создавать заделы, в том числе по проектам, на перспективу, чтобы обеспечить устойчивое развитие Самарской области, что в конечном счете окажет непосредственное влияние на уровень и качество жизни жителей.

«В течение дня мы подводили итоги реализации национальных проектов. И для каждого главы муниципального образования очень важно посмотреть не только свои результаты, но и достижения своих коллег. Это позволяет понимать, по каким направлениям работы необходимо нарастить темпы и принять дополнительные меры, чтобы реализовать поставленные задачи губернатором, Правительством региона. Поэтому спасибо за такую возможность участия в семинаре-совещании», – отметила Глава Октябрьска Александра Гожая.

Особое внимание участники совещания уделили вопросам поддержки военнослужащих и членов их семей, помощи жителям города-побратима Снежного Донецкой народной республики. «Командная работа Правительства региона и всех муниципалитетов позволила решить множество вопросов, касающихся военнослужащих из Самарской области», – отметил вице-губернатор – руководитель департамента внутренней политики Дмитрий Кочергин. Он добавил, что два проекта – «Возвращение» и «Жены Героев» – получили поддержку со стороны Главы государства Владимира Путина и сегодня тиражируются по всей стране.

Руководитель области подчеркнул: важно обеспечить устойчивость экономики Самарской области к новым возможным вызовам, «подставить плечо трудовым коллективам», которые выполняют государственные оборонные заказы, обеспечить реализацию нацпроектов и программ, продолжить оказание помощи защитникам Отечества и их семьям.

«В этой работе выделить что-то главное – невозможно. Все задачи важны в равной степени, их достижение фактически работает на нашу Победу. Поэтому нужна полная концентрация и мобилизация. Мы с вами должны быть готовы и к новым вызовам и испытаниям, – акцентировал внимание министров областного Правительства и глав городов и районов Дмитрий Азаров. – Еще в конце прошлого года, когда мы подводили итоги, я акцентировал внимание всех на помощи семьям военнослужащих. Надо отдать должное всем присутствующим – сегодня выстроен должный уровень взаимодействия, и семьи военнослужащих чувствуют нашу поддержку. Спасибо вам, что не по-чиновничьи, не формально подходите к решению вопросов самих военнослужащих и их семей, это очень важно. Уважение, почет, забота о защитниках Отечества, их семьях является важнейшим фактором, формирующим единство в нашем обществе. Он мобилизует в целом все гражданское общество для достижения главных целей и задач. Я очень надеюсь, что эта работа будет продолжена в полном объеме, что, по мере того, как мы будем накапливать опыт, мы не будем здесь черстветь душами. Мы и наши товарищи, которые работают в региональных, муниципальных органах власти, подведомственных учреждениях, будут так же внимательно относиться к каждому запросу, семей военнослужащих, жителей Самарской области в целом. Коллеги, эта задача – ключевая, она предопределяет все остальные успехи. Но и внимание экономике, промышленности необходимо уделять. Думаю, пришло время корректировки наших программ и документов стратегического характера. Мы столкнулись в прошлом году с совершенно новыми вызовами, и я думаю, где-то и стратегию корректировать нужно и на уровне муниципалитетов и региона. Коллеги, все это является задачами, которые приведут нас к Победе – главной Победе, которую мы должны приближать своей работой каждый день, и к тем победам на региональном муниципальном уровне, которые обеспечивают успешное развитие нашего региона».

Фото: Андрей Савельев