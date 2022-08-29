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Участники кадрового проекта «Единой России» встретились с известными региональными политиками

29 августа 2022 12:35
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Участники кадрового проекта «Единой России» встретились с известными региональными политиками

Пятеро самых активных пользователей мобильного приложения «Вверх» в Самарской области получили консультации от политических наставников – депутатов регионального парламента

Стать лидером или научиться работать в команде? Как подготовиться ко встрече с избирателями или подписчиками? Как выстроить эффективную коммуникаций в интернете и в жизни?  Консультантами для лидеров федерального рейтинга мобильного приложения «ВВЕРХ» стали вице-спикер, руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской губернской думе Александр Живайкин и заместителю Секретаря Самарского регионального отделения партии, председатель думского комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина.

Известные региональные депутаты не только поделились политическим опытом, но и рассказали, как во времена информационного террора работать с вбросами информации и фейками, как отвечать на негативные комментарии в сетях и нападки политических оппонентов в жизни.

«Можно жить в другой парадигме, но ценности остаются одни. Это очень важно, чтобы ваше понимание ценностей вы могли передать своим подписчикам», - отметили депутаты.

Парламентарии напомнили молодым коллегам, что ведение социальных сетей и общение с хейтерами для депутатов невозможны без личного присутствия и внимательного, ответственного отношения к каждому слову.

«Нельзя подменять работой в социальных сетях работу с жителями. Живое общение – глаза в глаза – это самое главное в работе депутата, политика. Переписать комментарии или удалить в социальных сетях можно, а вот в реальной жизни – нельзя. Каждое ваше действие – это ваша репутация», - подчеркнула депутат Марина Сидухина.

Победители федерального конкурса мобильного приложения «ВВЕРХ» Василий Фомин, Татьяна Данилова и Владимир Быков получили сертификаты о прохождении стажировки в региональном отделении партии.

Кроме того, вице-спикер Губернской думы Александр Живайкин вручил руководителям команд-лидеров благодарственные письма от председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева и от секретаря Генерального совета партии Андрея Турчака за продуктивную работу в приложении «Вверх».

«Уже второй год мы живём, засыпаем и просыпаемся с приложением «Вверх», это как наша вторая работа. Приятно делать добрые дела, помогать Донбассу, поддерживать нашего Президента. Мы продолжим такую работу. Делали, делаем и будем делать, хотим делать больше», - поделился эмоциями лидер приложения, сызранец Василий Фомин.

После встречи активисты кадрового проекта «Единой России» побывали на экскурсии в музее Самарской Губернской Думы, где узнали много нового из жизни самарского земства, истории губернии и жизни «Запасной столицы» в годы Великой Отечественной войны.

Теги: Единая Россия

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