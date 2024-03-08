Цветы, сладости и слова благодарности: волонтёры и депутаты «Единой России» поздравляют женщин

Накануне 8 марта активисты «Молодой Гвардии» и депутаты дарили цветы встреченным на улицах дамам, а кое-где и читали им стихи для создания праздничного настроя.

Начать утро праздничного дня медсестрам и врачам Самарского областного госпиталя ветеранов войн им. О.Г. Яковлева помогли волонтеры «Единой России» Кирилл Бунин и Николай Попков. Молодогвардейцы передали праздничный торт прекрасной половине госпиталя и поздравили с самым нежным праздником весны - Международным женским днём и поблагодарили ангелов в белых халатах за ежедневный труд и спасение жизней, ведь на базе госпиталя проходят лечение ветераны Великой Отечественной Войны и труженики тыла, дети войны, Герои СССР и Герои РФ, ветераны - участники специальной военной операции.

«Не могли не поздравить чудесных женщин из госпиталя ветеранов войн им.О.Г.Яковлева. С октября прошлого года наши ребята ежедневно оказывают всю необходимую помощь коллективу и пациентам», - поделился руководитель Самарского регионального отделения «Молодая Гвардия Единой России» Антон Родионов.

С праздником жительниц региона поздравили депутаты фракции «Единая Россия» всех уровней. Ветеран СВО, депутат Думы Тольятти Александр Шарков отметил, что самарчанки стали для наших бойцов надежным тылом: «Именно на ваши плечи легла волонтёрская работа, помощь участникам спецоперации, поддержка их близких. Именно вы продолжаете воспитывать детей, прививая им правильные жизненные ценности в садах и школах. В то же время остаётесь нежными, очаровательными, любящими, искренними».

Кроме того, активисты МГЕР поздравили с 8 Марта своих партнеров и соратников: женщин-волонтеров фонда «Звезда и Лира», которые занимаются сбором, формированием и отравлением гуманитарной помощи для российских военнослужащих, женские коллективы Самарского социально-педагогического колледжа, Самарского медицинского колледжа и Самарского финансово-экономического колледжа, сладкие подарки передали и женской половине коллектива Ледового дворца спорта им.В.С.Высокого.

Представители партии и волонтеры поздравили коллективы с весенним праздником - Международным женским днём, пожелали крепкого здоровья, успехов и любви, а также поблагодарили за совместную эффективную работу: «Вы - наша поддержка и опора, верные друзья, на которых мы всегда можем рассчитывать, ценим и уважаем ваш труд, ваше ответственное и неравнодушное отношение».