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Тольяттинцы высадили в городском лесу почти 25 тысяч саженцев молодой сосны

25 апреля 2022 10:38
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Тольяттинцы высадили в городском лесу почти 25 тысяч саженцев молодой сосны

В Тольятти прошла ставшая уже традиционной акция по восстановлению городского леса - "Лес памяти". Один из организаторов акции -координатор партийного проекта «Чистая страна» в Самарской области Денис Волков.

Эту территорию в Тольятти называют «Лес памяти», потому что именно здесь установлен памятный знак в честь погибших защитников Отечества. 

Координатор партийного проекта «Чистая страна» в Самарской области Денис Волков напомнил, что 22 апреля вместе с секретарем Самарского реготделения партии «Единая Россия», главой региона Дмитрием Азаровым, вместе с членами регионального политсовета, депутатами Самарской губернской думы,  с однопартийцами, Более 200 активистов высадили 22 тысячи сосен в память о героях, павших в Великой Отечественной войне.

«Посмотрите на радость людей, на светлые улыбки и взгляды, проникнитесь этой атмосферой. Восстанавливая тольяттинский лес, мы делаем святое, абсолютно богоугодное дело. Накануне православной Пасхи это особенно символично. И я счастлив, что в нашем городе есть столько замечательных людей, готовых откликнуться своим трудом и принять участие в посадке молодого леса. Благодаря такому единению, благодаря нашей сплоченности мы точно восстановим наш лес при поддержке Правительства Самарской области, предприятий и организаций города и неравнодушных жителей», - отметил глава Тольятти Николай Ренц.

Генеральный директор ГК "Эковоз" Денис Волков, координатор партийного проекта «Чистая страна» обратил внимание, что с каждым годом "Лес памяти" собирает всё больше неравнодушных горожан: «Я рад, что сегодня многие тольяттинцы приехали на нашу акцию вместе с детьми, которые, не сомневаюсь, будут активно участвовать и помогать взрослым. Особенно ценно, что они посадят молодой лес, в который придут однажды уже со своими детьми и покажут, какими большими выросли эти деревья. Мы с вами не просто восстанавливаем лес - мы делаем общее доброе дело, результаты которого оставим будущим поколениям».

В посадке леса в субботу, 23 апреля,  приняли участие около 450 человек. В их числе депутаты Самарской губернской думы и городского парламента, сотрудники тольяттинской администрации, представители ветеранских, патриотических и молодежных организаций, представители трудовых коллективов и целые семьи неравнодушных тольяттинцев. 

Среди тех, кто сажал городской лес, были и вынужденные переселенцы с Донбасса, которые проживают в пунктах временного размещения Тольятти. Гости города и региона с радостью и воодушевлением пополнили ряды добровольцев, которые год за годом участвуют в восстановлении тольяттинского леса.

За несколько часов участники акции высадили 24,8 тыс. саженцев сосны на площади 10 га. Из них 2 га составили новые посадки. Ещё на 8 га, где лес сажали весной прошлого года, было проведено досаживание лесных культур. 

Напомним, что в рамках партийного проекта «Чистая страна» акция "Лес памяти" проходит в регионе с 2014 года, а её организатором выступает группа компаний "Эковоз" при поддержке администрации Тольятти.

Теги: Единая Россия

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