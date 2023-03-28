«Стройка хорошо идет»: Президент Владимир Путин оценил темпы строительства жилья в Самарской области

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Во вторник, 28 марта, Президент России Владимир Путин и Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время личной встречи наряду с социально значимыми темами обсудили вопросы строительства жилья, переселения граждан из аварийного фонда, восстановления прав обманутых дольщиков и выделения квартир детям-сиротам.



Дмитрий Азаров отметил, что благодаря прямой поддержке Главы государства, федерального Правительства в регионе в последние годы происходят колоссальные изменения. Это касается всех направлений экономического и социального развития.



«Стройка хорошо идет», – обратил внимание Владимир Путин. «В 2021 году сделали значительный, опережающий шаг вперед. В 2022 году удержали эти показатели и чуть превысили плановые, согласованные с Министерством строительства и Правительством Российской Федерации. Почти 1900 тысяч квадратных метров жилья ввели», – подчеркнул Губернатор Самарской области.



Отдельное внимание во время встречи было уделено переселению жителей региона из аварийного жилья. «По нацпроекту предполагается к переселению 24294 гражданина, 385 тысяч квадратных метров жилья. По состоянию на 1 января 2023 года мы переселили 11294 гражданина. 187 тысяч квадратных метров аварийного жилья, таким образом, высвободили. Это с опережением плана – где-то 113 процентов, – рассказал Дмитрий Азаров. – У нас есть полная уверенность, что в нормативные сроки до конца 2024 года, Владимир Владимирович, мы полностью с задачей справимся. Нам предстоит еще 197 тысяч квадратных метров аварийного фонда ликвидировать, 13 тысяч человек переселить. Мы постараемся сделать это даже чуть пораньше».



Большое внимание в регионе уделяется решению вопроса обманутых дольщиков. Он находится под личным контролем Дмитрия Азарова. С первых дней работы в должности Губернатора он регулярно проводит встречи с жителями региона, пострадавшими от рук недобросовестных застройщиков, чтобы вместе определить, как двигаться дальше по каждому незавершенному объекту.



Президент России поинтересовался, сколько еще дольщиков осталось в Самарской области. Глава региона отметил, что в планах этого года восстановить права 1781 человека. «Мы до конца года планируем с задачей справиться. 95 проблемных объектов мы уже ввели в эксплуатацию, осталось 11. Это сложные объекты, но, Владимир Владимирович, с задачей справимся. Понимаем, что делать и как. Уверен, что получится», – подчеркнул Дмитрий Азаров.



Без внимания не остался вопрос обеспечения жильем детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Напомним, что с 2018 по 2021 годы в Самарской области в новые квартиры переехали 2706 человек. «Вы также постоянно обращаете внимание на этот чувствительный вопрос. Хочу сказать, что в прошлом году 950 ребятишек получили квартиры. Очередь сохраняется. У нас где-то около 2600 ребят. Но в последние годы удается ее сокращать. Конечно, этот вопрос тоже надо дожимать. Понимаем, насколько он важен», – подчеркнул Дмитрий Азаров. В этом году в планах обеспечить жильем не менее 600 детей-сирот.



Важно отметить, что в Самарской области запущен механизм выдачи сертификатов на приобретение жилья детям-сиротам, у которых уже есть семья и постоянная работа. При этом, молодые люди могут дополнительно использовать материнский капитал или личные средства, самостоятельно выбрав для себя наиболее подходящую квартиру.



Вместе с со строительством нового жилья создается и вся необходимая социальная инфраструктура: детские сады, школы, спортивные объекты. Меняется облик городов и сельских территорий благодаря программе «Формирование комфортной городской среды». Благоустройство ведется во дворах и общественных территориях. За 2019-2022 годы в регионе приведено в порядок 649 общественных и 1292 дворовые территории. В текущем году будут благоустроены 273 двора и более 140 общественных пространств.



«Колоссальные изменения в Самарской области», – сказал Дмитрий Азаров. «У Вас это получается», – подчеркнул Владимир Путин.



«Хочу Вам отдельно доложить о том, что у нас в каждом городе Самарской области, который расположен на Волге, за эти годы появилась своя набережная. Во всех волжских городах Самарской области есть своя набережная, в том числе в Тольятти. Вы давали отдельное поручение», – рассказал Губернатор.



«Меняете облик города», – отметил Глава государства. «Абсолютно, – добавил Дмитрий Азаров. – Владимир Владимирович, тольяттинскую набережную, надеюсь, Вы сможете увидеть, лучше в летний период, конечно, и 700 метров только одного непрерывного фонтана. Я уверен, что горожан это сильно порадует. Они очень об этом просили. Я Вас благодарю за поддержку. Надеюсь, и по второй очереди набережной мы поддержку найдем».



Напомним, жители Тольятти появление набережной ждали несколько десятков лет. Уже сейчас общественное пространство на берегу Волги приобрело совершенно новые очертания. В прошлом году полностью завершен первый этап реализации масштабного проекта, в рамках которого созданы многоуровневые променады, разнообразные спортивные площадки, детская зона со множеством аттракционов, высокотехнологичная система освещения. Фестивальная площадь с амфитеатрами и водным экраном для световых представлений призвана стать главным событийным пространством города.



Новая набережная уже стала не только любимым местом отдыха жителей города, но и объектом притяжения для гостей со всей Самарской области и других регионов, одной из главных туристических достопримечательностей. В этом году работы будут продолжены.

Фото: департамент информационной политики СО