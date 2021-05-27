США уведомили Россию о своем решении не возвращаться в Договор по открытому небу

МИД России подтвердил, что Вашингтон уведомил Москву о своем решении не возвращаться в Договор по открытому небу (ДОН), передает ТАСС.
"Подтверждаем", - заявили в четверг ТАСС в российском дипведомстве.
Ранее агентство Associated Press сообщило со ссылкой на источник, что Россия получила от администрации американского президента Джо Байдена соответствующее уведомление.
По его данным, заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в беседе с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым в четверг заявила, что Соединенные Штаты не намерены возвращаться в ДОН. По информации агентства, соответствующее решение американская сторона приняла по итогам проведения оценки целесообразности восстановления своего участия в договоре, которое было прекращено администрацией бывшего президента США Дональда Трампа в ноябре 2020 года.
Фото: EPA-EFE/Samuel Corum / POOL / ТАСС