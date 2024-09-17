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Сохранить первозданную красоту Жигулей и оборудовать пеший маршрут для туристов предлагают экоактивисты Тольятти

17 сентября 2024 12:52
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Сохранить первозданную красоту Жигулей и оборудовать пеший маршрут для туристов предлагают экоактивисты Тольятти
19 сентября 2024 года в 13.00 всех, кто неравнодушен к родной природе, охране окружающей среды и любит пешие прогулки, активисты партпроекта «Чистая страна» приглашают принять участие в экологическом десанте в Жигулевских горах.
 

Очистить от мусора экоактивисты Тольятти и Жигулевска предлагают участок будущего уникального туристического маршрута, который проходит по красивейшим местам национального парка «Самарская Лука». «Путь реки» — это пеший маршрут длиной 230 км. Он следует за Волгой, повторяя её причудливый изгиб. 

Присоединиться к уникальному экологическому проекту могут все желающие 19 сентября в 13.00.

Место встречи: г.о. Жигулевск, территория прилегающая к СНТ «Сигнал», у подножья Солонцовой горы (координаты точки сбора: 53.40382, 49.56142; остановка общественного транспорта «СНТ «Радиотехник – 2»). Начало субботника в 13:15

Перчатки, мешки для мусора и вывоз отходов обеспечивают организаторы мероприятия: оргкомитет проекта «Путь реки» при поддержке Самарского областного отделения Русского географического общества  и содействии проекта «Чистая страна»  партии «Единая Россия» в Самарской области

Напомним, что проект «Путь Реки» запустили в Самаре весной 2022 года.  Организаторы предложили исследовать пеший маршрут по Самарской Луке и обустроить его - создать однодневный пешеходный маршрут даже для самых неподготовленных туристов.

«Идея проекта родилась из желания сделать природу Самарской Луки ближе. Сделать возможным находиться в ней, наблюдать, безопасно отдыхать, не нарушая при этом первозданной красоты», - говорят организаторы проекта.

Создать тропу – это поставить метки, чтобы путники не заблудились среди множества развилок и не оказались случайно в заповедных зонах, а также указать на места набора воды, ночлега, сбора мусора. Кроме этого, тропа предполагает установку лавочек и информационных стендов о природных и культурных достопримечательностях.

Авторство фото: проект «Путь реки».

Теги: Единая Россия

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