«Собери ребёнка в школу»: специальный гуманитарный рейс отправлен из Самарской области на Донбасс

Школьные ранцы, канцелярские товары, письменные принадлежности, тетради, альбомы для рисования, карандаши, ручки, пластилин и все самое необходимое самарские волонтёры «Единой России» и «Молодой гвардии» заботливо упаковали для тех, кто впервые сядет за парту.

Рюкзаки подготовлены для школьников Снежного в рамках акции «Собери ребёнка в школу» Самарским региональным отделением «Единой России». Это та помощь, в которой сейчас очень нуждаются семьи Донбасса в преддверии нового учебного года.

«Первоклассникам привезут собранные комплекты для школы, облегчат жизнь родителям. Эта та помощь, в которой сейчас очень нуждаются семьи Донбасса накануне 1 сентября», – отметила волонтёр «Единой России» Кристина Майорова.

Кроме того, накануне Дня российского флага самарские единороссы передали ленты триколор, флаги России и партийную атрибутику в местное отделение партии «Единая Россия» города Снежное.

Фото: предоствлено ЕР