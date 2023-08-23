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«Собери ребёнка в школу»: специальный гуманитарный рейс отправлен из Самарской области на Донбасс

23 августа 2023 10:24
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«Собери ребёнка в школу»: специальный гуманитарный рейс отправлен из Самарской области на Донбасс
К новому учебному году первоклассники города Снежное в ДНР получат рюкзаки со школьными принадлежностями и канцтоварами.
 

Школьные ранцы, канцелярские товары, письменные принадлежности, тетради, альбомы для рисования, карандаши, ручки, пластилин и все самое необходимое самарские волонтёры «Единой России» и «Молодой гвардии» заботливо упаковали для тех, кто впервые сядет за парту.

Рюкзаки подготовлены для школьников Снежного в рамках акции «Собери ребёнка в школу» Самарским региональным отделением «Единой России».  Это та помощь, в которой сейчас очень нуждаются семьи Донбасса в преддверии нового учебного года.

«Первоклассникам привезут собранные комплекты для школы, облегчат жизнь родителям. Эта та помощь, в которой сейчас очень нуждаются семьи Донбасса накануне 1 сентября», – отметила волонтёр «Единой России» Кристина Майорова.

 

Кроме того, накануне Дня российского флага самарские единороссы передали ленты триколор, флаги России и партийную атрибутику в местное отделение партии «Единая Россия» города Снежное.

Фото: предоствлено ЕР

Теги: Единая Россия

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