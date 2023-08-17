«Собери ребенка в школу»: активисты «Единой России» по всему региону помогают подготовить детей к 1 сентября

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В рамках акции «Единой России» «Собери ребёнка в школу» эту помощь традиционно получают дети из малообеспеченных и многодетных семей, которые идут в 1 класс.

В самарском регионе 1 сентября начнут обучение более 40 тысяч первоклассников. Только в областной столице впервые сядут за парты 15 тысяч детей Из них свыше тысячи - ребята из семей в трудной жизненной ситуации, из приёмных и многодетных семей. В каждом муниципалитете определён список таких семей.

Вместе с депутатами «Единой России» и партийным активом в региональном отделении партии для первоклассников подготовили ранцы и рюкзачки, наборы с канцтоварами и самыми необходимыми школьными принадлежностями.

«Очень хочется, чтобы начало новой, школьной жизни и первая школьная линейка стали одними из самых ярких и запоминающихся событий в жизни наших первоклашек», - отметили в Самарском реготделении.

Первая партия школьных комплектов уже передана по назначению, рассказала заместитель секретаря Самарского регионального отделения партии «Единая Россия», координатор партийного проекта «Крепкая семья» в Самарской области Марина Сидухина.

«До начала нового учебного года остаётся две недели. И мы прекрасно понимаем, что для семей первоклассников сейчас самая важная задача- подготовка детей к новому учебному году Нужно всё успеть», - отметила Сидухина.

Напомним, ежегодная благотворительная акция «Собери ребенка в школу» в рамках партийного проекта «Новая школа» призвана помочь многодетным семьям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, подготовить детей к началу учебного года, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"