«Смотри в оба»: школьникам напомнили о правилах безопасного передвижения

Человек на самокате - пешеход, водитель или пассажир? Нужен ли велосипедисту шлем? Вместе с учениками самарской школы № 116 над дорожными загадками ломают голову веселые сказочные герои. На площадке Штаба общественной поддержки пролегли импровизированные дороги с разметками и светофорами, здесь же, в мастерской, ребята изучают конструкцию велосипеда и на кукле отрабатывают правильную посадку в автокресле.

«Я знаю, что должна переходить дорогу только по «зебре» и на зеленый свет. Но я еще не все правила выучила, надо многое знать, чтобы чувствовать себя безопасно на дороге», - рассказывает Аня, ученица четвертого класса школы № 116.

Вместе с ребятами юные инспекторы движения еще раз проговаривают жизненно важные правила.

«Лучше всего дети запоминают теорию в игре, Это наше первое совместное мероприятие со Штабом общественной поддержки, главное, научить ребят осмотрительности на дороге и неукоснительному соблюдению ПДД», - рассказала руководитель областного центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Екатерина Голушкова. -

Дорожный ликбез автоинспекторы не случайно проводят в сентябре. На начало учебного года приходится традиционный всплеск дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.

«Дети, по статистике, чаще всего становятся заложниками дорожно-транспортных происшествий. Поэтому наша задача: еще раз напомнить и детям, и взрослым о том, что школьники - такие же участники дорожного движения, и общепринятые правила их касаются тоже. А всем родителям напоминаю о том, что ребенок копирует поведение взрослых на дороге, поэтому очень важно показать им правильный пример». - отметил инспектор по особым поручениями отдела пропаганды УГАИ главного управления МВД по Самарской области Владимир Зубов.

Пока малолетние участники дорожного движения проходили весёлые квесты, инспекторы ДПС останавливали водителей, чтобы вручить памятку безопасной перевозки детей, в том числе и в автокресле, и еще раз озвучить главное правило любого взрослого за рулем: «Не спеши!».

Отметим, что акция Всероссийская акция «Везу детей безопасно» в рамках направления народной программы партии «Единая Россия» «Крепкая семья» продлится до 1 декабря 2024 года проходит Всероссийская акция «Везу детей безопасно!». Ее цель – снизить уровень травматизма и гибели детей в результате ДТП. А также напомнить родителям, что именно они несут ответственность за безопасность несовершеннолетних во время поездки.