«Внимание, дети!»: в Штабе общественной поддержки «Единой России» проходит Неделя безопасности дорожного движения

18 сентября 2025 13:34
106
В Самаре мероприятие прошло при поддержке Госавтоинспекции, департамента образования, самарского областного центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и федерального партпроекта «Безопасные дороги».
 

Безопасность для всех и каждого - под таким девизом стартовала неделя безопасности на дороге и вне ее. Более 50 учеников начальных классов школы №155 в интерактивном формате — с помощью VR-технологий, ростовых кукол и квестов — повторили правила безопасного поведения на дороге.

Начали с замечательного  танцевального флешмоба от волонтёров из отряда Юных инспекторов дорожного движения и Самарского областного центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Вместе с ребятами зажигательный танец поддержали ростовые куклы - белый медведь и зебра.

Школьников поприветвовали представители Госавтоинспекции, департамента образования и партийного проекта «Безопасные дороги».

«Мы видим с вами, что каждый год обновляются наши дороги, ремонтируются старые дороги, строятся новые, строятся мосты, развязки.  Наши дороги становятся более комфортными, но и более скоростными.  Поэтому очень важно знать правила дорожного движения, применять их на практике каждый день.  Вступайте в ряды юных инспекторов движения.  Мы каждый год проводим региональный конкурс ЮИД, где ваши ровесники популяризируют знание правил дорожного движения.  И это всё помогает предостеречь многих детей от травматизма на дорогах.  Для нас это самое важное», - отметил координатор федерального партийного проекта «Безопасные дороги» в Самарской области Алексей Степанов.

Волонтёры вручили каждому участнику мероприятия светоотражающий браслет-фликер.

Ребята активно участвовали в прохождении станций квеста, каждая из которых была посвящена важной составляющей дорожной безопасности. Школьники продемонстрировали своё знание правил дорожного движения - в VR – очках и без, тренировались в расстановке правильных дорожных знаков на макете «дом-школа-дом», решали дорожные кроссворды и ребусы, помогали перейти дорогу белому медведю и спорили со знатоком ПДД - зеброй.

Пока младшие школьники осваивали маршруты безопасности, волонтеры регионального штаба ЮИД совместно с сотрудниками Госавтоинспекции останавливали всех водителей, проезжающих мимо Штаба и напоминали им  о правилах безопасной перевозки пассажиров, а особенно - детей, и вручали им памятки по детской дорожной безопасности.

В мероприятии приняли участие заместитель начальника управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции  Дмитрий Козлов, региональный координатор партпроекта «Безопасные дороги» Алексей Степанов, начальник отдела Госавтоинспекции управления МВД России по городу Самара подполковник полиции Сергей Шепелев, руководитель областного центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  Екатерина Голушкова, начальник отдела обеспечения безопасности департамента образования г.о. Самара, Ян Кутовой  и начальник отделения пропаганды отдела Госавтоинспекции управления МВД России по городу Самара майор полиции Денис Штыров. Они поздравили детей с удачным прохождением всех этапов, пожелали безопасного учебного года и вручили памятные подарки и сувениры.

Напомним, что партпроект "Безопасные  дороги", реализуемый при поддержке "Единой России", уделяет особое внимание безопасности детей и такие интерактивные мероприятия - важная часть системной работы по профилактике детского травматизма и воспитанию ответственного поведения на дорогах. 

