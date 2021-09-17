Сергей Перминов: Высокая конкурентность избирательной кампании 2021 года положительно отражается на интересе людей к выборам

134

Участки для голосования уже открылись во всех регионах страны.

По тому, как стартовало и проходит голосование, можно сделать предварительный вывод о высоком интересе людей к проходящим по всей стране выборам, отметил заместитель секретаря Генсовета «Единой России», сенатор Сергей Перминов.

«Мы видим, что процедура подготовлена. Она носит абсолютно легитимный характер. Существенных нарушений не выявлено, что не может не радовать. С учетом того, что сегодня первый из трех дней голосования, пятница, я считаю, что интерес избирателей к кампании высок», — сказал он.

Сергей Перминов добавил, что, по последним данным федерального ситуационного центра «Единой России», значимых нарушений не выявлено.

«Мы сейчас занимаемся обработкой пяти сообщений, которые поступили по состоянию на 6.30 утра. Они нуждаются в проверке и юридической оценке. Что касается организации самой процедуры голосования, то комиссии оснащены всем необходимым с точки зрения обеспечения антиковидной безопасности. Система готова на 100%, что на открытии мы и увидели», — рассказал он.

Сергей Перминов отметил, что избирательная кампания 2021 года более конкурентна по сравнению с кампанией-2016.

«В нынешней кампании участвует значительно большее количество партий. Когда кандидаты выдвигались и проходила процедура их регистрации, практически не было отказов в регистрации кандидатов-одномандатников от партий, самовыдвиженцев, не было отказов в регистрации списков», — констатировал замсекретаря Генсовета «Единой России».

Он обратил внимание, что в частных случаях причинами для отказов в регистрации были только существенные нарушения.

«В целом кампания носит высококонкурентный характер, и следствием этой высокой конкуренции является интерес избирателя к тому, чтобы определить для себя своего кандидата, который впоследствии станет депутатом», — подчеркнул Сергей Перминов.

Напомним, выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября. Проголосовать можно на избирательном участке или электронно в семи регионах. Одновременно с выборами в нижнюю палату в Единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов. «Единая Россия» выдвинула более 33 тысяч кандидатов, в том числе 600 — на выборах восьмого созыва Госдумы (по федеральному списку и одномандатным округам). Федеральный список по предложения Президента Владимира Путина возглавили пять человек — министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.