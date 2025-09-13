Я нашел ошибку
Главные новости:
Завершится праздничный день фейерверком, который запланирован на 22:00.
14 сентября на площади Куйбышева пройдет праздничный концерт, посвященный 439-летию Самары
Потребовалась помощь спасателей.
Около села Черноречье, во время движения опрокинулся автомобиль «Нива», погиб водитель
Накануне празднования Дня города ученики самарской школы № 12 прошли по трем маршрутам, чтобы найти интересные объекты на онлайн-картах и разместить фотографии и комментарии о своих впечатлениях по каждой локации.
Школьники Самары впервые присоединились к всероссийскому проекту «Прошагай город»
В Самаре ночью +4, +6°С, днем +17, +19°С.
14 сентября в регионе без осадков, ночью местами заморозки, днем до +20°С
Самара отмечает День города
Самара отмечает День города
Парадом духовых оркестров открылся Всероссийский фестиваль «На сопках Маньчжурии» в Самаре.
По улице Куйбышева прошел марш-парад из 14 духовых оркестров
В фойе дома культуры гостей встречает выставка работ земляка - художника Вячеслава Горбунова. Каждая картина - своя история: о родном крае, о людях.
Сельский ДК в Большечерниговском районе стал центром притяжения в дни голосования
Запуск зрителей начнется за два часа до начала матча – 13:30.
Развлекательная программа на матче «Крылья Советов» – «Сочи» 14 сентября
14 сентября на площади Куйбышева пройдет праздничный концерт, посвященный 439-летию Самары
«Сделано в Самаре»: выставка объединит 50 представителей малого и среднего бизнеса
В Тольятти открылась модельная библиотека национальных культур
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Сельский ДК в Большечерниговском районе стал центром притяжения в дни голосования

13 сентября 2025 17:31
166
В фойе дома культуры гостей встречает выставка работ земляка - художника Вячеслава Горбунова. Каждая картина - своя история: о родном крае, о людях.

В Самарской области продолжается голосование на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований.

В Большечерниговском районе в селе Украинка живут более 2 000 человек. Село расположено на юге Самарской области на левом берегу Большого Иргиза. До областной столицы  - 158 километров. Центр притяжения сельчан - дом культуры. В дни голосования в ДК села Украинка многолюдно. Люди идут на голосование... и остаются здесь.

В фойе дома культуры гостей встречает выставка работ земляка - художника Вячеслава Горбунова. Каждая картина - своя история: о родном крае, о людях.

Рядом работают различные площадки: интерес у сельчан вызывает и экспозиция, подготовленная ко Дню Дружбы народов и уголок "Я люблю свое село", где жители могут оставить свои пожелания и предложения, каким они видят свое село в будущем.

Многие с удовольствием и азартом присоединяются к плетению маскировочных сетей, которое развернули здесь в ДК активисты волонтёрского движения. И почти каждый оставляет свое пожелание нашим воинам в локации «Письмо солдату».

Не только на выборах , но и в любой будний день сельский Дом культуры - центр притяжения для всех, центр сельской жизни.

Капитальный ремонт сельского дома культуры прошел в 2022 году. О том, что единственный СДК в селе Украинка, построенный в далёком 1972-ом году, остро нуждается в ремонте депутату Госдумы Александру Хинштейну («Единая Россия») рассказали жители в период избирательной кампании в 2021 году. Депутат помог со включением объекта в нацпроект «Культура» и Народную программу партии, после чего стартовал его капитальный ремонт.

Теперь на базе Украинского сельского дома культуры действуют 11 клубных формирований, в которых занимаются 108 человек. Женский хор «Рябинушка» удостоен звания «Народный самодеятельный коллектив». Для любителей эстрадной песни в СДК действует вокальный коллектив «Женские истории». Также работают танцевальный кружок «Калинушка» и кружок декоративно-прикладного творчества «Мастерицы».

Для детей и молодёжи в СДК регулярно проводятся занятия в шести клубных формированиях: «Художественное слово», вокальной группе «Голосок», танцевальном коллективе «Задоринка», кружке декоративно-прикладного творчества «Умелые ручки», детской группе клуба настольных игр и кружке по обучению игре на гитаре.

А в дни голосования сельчан тепло встречают на избирательном участке.

Напомним, что жителям региона предстоит выбрать 2992 депутата, включая депутатов сельских поселений. Всего в области открылось 1390 избирательных участков, которые будут работать до 14 сентября до 20:00.Для участия необходимо иметь при себе паспорт, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

