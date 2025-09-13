Сельский ДК в Большечерниговском районе стал центром притяжения в дни голосования

166

В Самарской области продолжается голосование на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований.

В Большечерниговском районе в селе Украинка живут более 2 000 человек. Село расположено на юге Самарской области на левом берегу Большого Иргиза. До областной столицы - 158 километров. Центр притяжения сельчан - дом культуры. В дни голосования в ДК села Украинка многолюдно. Люди идут на голосование... и остаются здесь.

В фойе дома культуры гостей встречает выставка работ земляка - художника Вячеслава Горбунова. Каждая картина - своя история: о родном крае, о людях.

Рядом работают различные площадки: интерес у сельчан вызывает и экспозиция, подготовленная ко Дню Дружбы народов и уголок "Я люблю свое село", где жители могут оставить свои пожелания и предложения, каким они видят свое село в будущем.

Многие с удовольствием и азартом присоединяются к плетению маскировочных сетей, которое развернули здесь в ДК активисты волонтёрского движения. И почти каждый оставляет свое пожелание нашим воинам в локации «Письмо солдату».

Не только на выборах , но и в любой будний день сельский Дом культуры - центр притяжения для всех, центр сельской жизни.

Капитальный ремонт сельского дома культуры прошел в 2022 году. О том, что единственный СДК в селе Украинка, построенный в далёком 1972-ом году, остро нуждается в ремонте депутату Госдумы Александру Хинштейну («Единая Россия») рассказали жители в период избирательной кампании в 2021 году. Депутат помог со включением объекта в нацпроект «Культура» и Народную программу партии, после чего стартовал его капитальный ремонт.

Теперь на базе Украинского сельского дома культуры действуют 11 клубных формирований, в которых занимаются 108 человек. Женский хор «Рябинушка» удостоен звания «Народный самодеятельный коллектив». Для любителей эстрадной песни в СДК действует вокальный коллектив «Женские истории». Также работают танцевальный кружок «Калинушка» и кружок декоративно-прикладного творчества «Мастерицы».

Для детей и молодёжи в СДК регулярно проводятся занятия в шести клубных формированиях: «Художественное слово», вокальной группе «Голосок», танцевальном коллективе «Задоринка», кружке декоративно-прикладного творчества «Умелые ручки», детской группе клуба настольных игр и кружке по обучению игре на гитаре.

А в дни голосования сельчан тепло встречают на избирательном участке.

Напомним, что жителям региона предстоит выбрать 2992 депутата, включая депутатов сельских поселений. Всего в области открылось 1390 избирательных участков, которые будут работать до 14 сентября до 20:00.Для участия необходимо иметь при себе паспорт, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"