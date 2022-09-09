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Самарцы обновили спортшколу в городе Снежное к проведению спортивного турнира

9 сентября 2022 17:18
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При поддержке «Единой России» в Снежном состоялся открытый турнир ДНР по греко-римской борьбе.

В первенстве ДНР приняли участие 87 спортсменов. Специальный гость турнира - олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Алан Хугаев. На открытии турнира присутствовала самарская делегация, в составе которой – депутаты фракции «Единая Россия» в Самарской губдуме..

«Сегодня в Снежном состоялось событие, аналогов которому не было несколько десятков лет. Юные спортсмены из ДНР и ЛНР приехали на большой спортивный праздник. Искренне радуюсь за детей, тренеров, у которых наконец-то есть возможность для полноценных занятий», - отметил руководитель фракции «Единая Россия» в региональном парламенте Александр Живайкин.

Для спортшколы в Снежном передали борцовские ковры, комплекты спортивной формы, инвентарь, создали детям условия для тренировок и соревнований.

«Сегодня мы помогли людям еще на шаг приблизиться к нормальной, мирной жизни. С учебой, секциями, соревнованиями… Все то, что для нас является привычным, здесь, на Донбассе пока воспринимается, практически как чудо. Но ничего, вместе мы справимся!», - поделился эмоциями Александр Живайкин.

По поручению и под личным контролем губернатора Дмитрия Азарова, секретаря Самарского регионального отделения партии «Единая Россия», команда специалистов из Самарской области в рекордные сроки завершила капитальный ремонт местной спортшколы. За два месяца полностью заменены все коммуникации, полы, укреплены стены, проведена отделка, усилена система отопления.

Отметим, что общая площадь объекта 1500 кв. м. Капремонт проводился последний раз в 1973 году. На месте старого здания фактически появился новый современный спорткомплекс, на базе которого станет возможным проведение спортивных соревнований и летом, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото: Леонид Кошман

Теги: Единая Россия

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