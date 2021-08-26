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Самарский борец Павел Белкин стал обладателем квартиры

26 августа 2021 09:53
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Самарский борец Павел Белкин стал обладателем квартиры

Сертификат спортсмену был вручен на II Всероссийском турнире по греко-римской борьбе памяти Игоря Найвальта, который прошел в Самаре 

Павел Белкин был участником I турнира «Новая высота», который прошел в Самаре 2019 году. И, как говорит президент Федерации спортивной борьбы Самарской области Александр Живайкин, турнир стал трамплином для многих спортсменов. Уже 2021 году Павел стал победителем Первенства Европы среди юниоров. «Даже не верится, большое спасибо нашей Федерации спортивной борьбы», - поделился спортсмен.

Такие подарки стали уже хорошей традицией в Федерации спортивной борьбы Самарской области. В 2019 году решением Попечительского совета Федерации Максим Скуратов также стал обладателем квартиры. Для Максима I турнир «Новая высота» также стал трамплином в большой мир спорта. В 2019 году  Скуратов победил на Первенстве мира. 

 

Теги: «Единая Россия» борьба квартира Павел Белкин сертификат

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