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Самарские студентки отправились на помощь жителям новых регионов

11 января 2024 15:32
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С гуманитарной миссией в ЛДНР отправился 53-й сводный отряд активистов «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтёрской Роты». Среди них - три самарских девушки.

В этом отряде добровольцев впервые так много девушек.  В его состав вошли сразу три волонтёра «Единой России» из Самарской области. Это студентки медицинского колледжа им. Ляпиной, все они прошли серьёзный отбор - и профессиональный, и психологический.

Ближайшие две недели самарчанки Виктория Шебеко, Мария Ткаченко и Мария Храмова будут оказывать помощь врачам и пациентам военного госпиталя в Луганске.

«Мы едем в Луганск  как медики и волонтеры  в военный госпиталь.  Я работаю в больнице, как младшая медицинская сестра. Помогаю пациентам, делаю также системы, уколы», -говорит Виктория Шебеко.

«Решение было принято очень быстро – сразу же, как только поступила заявка. Никаких колебаний не было рбсолютно », - рассказала активистка «Молодой Гвардии Единой России» Мария Храмова.

Активисты традиционно будут выполнять адресные заявки, работать в больницах и организовывать детский досуг. 

Кроме того, волонтёры проведут донорские акции в новых регионах. Более 50 добровольцев в Мариуполе, Донецке и Луганске сдадут кровь, в которой нуждаются раненые. В ЛНР активисты вместе с общественной приёмной «Единой России» и миграционной службой продолжат помогать жителям отдалённых районов в оформлении российских паспортов.

Напомним, с 30 марта 2022 года в новых регионах постоянно находится отряд волонтёров «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтёрской Роты». Они оказывают адресную помощь жителям, работают в больницах и госпиталях, организуют досуговые мероприятия для детей, доставляют дополнительную помощь российским военнослужащим и врачам, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

Теги: Единая Россия Самара

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