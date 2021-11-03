Самарские молодогвардейцы - в составе мобильных прививочных бригад

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2 ноября с 8 утра до 8 вечера жители Самары и области смогли пройти вакцинацию от COVID-19 в Областной научной библиотеке.

Знания теперь не только сила, но и здоровье. В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоялось уникальное событие - массовая вакцинация от коронавируса.

С 8 утра здесь работали 25 мобильных бригад. За первые три часа прививку в библиотеке вакцинами "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" сделали больше 300 человек, за целый день – более 1000 человек.

Активисты волонтерского центра партии «Единая Россия» впервые работали в составе мобильных прививочных бригад.

«Сделать прививку смогли все желающие. На входе мы мерили температуру, помогали заполнить личные данные, отвечали на вопросы, показывали дорогу и помогали в гардеробе. Благодаря четкой слаженной работе медиков и волонтеров, очередь двигалась очень активно», - рассказали активисты МГЕР о ходе вакцинации в областной библиотеке имени Ленина.

Ребята из «Молодой гвардии» уверены, что нерабочие дни можно провести с пользой для здоровья, и наконец сделать то, на что не хватало времени – например, прививку от коронавируса. Волонтеры напоминают, что все, кто сделал прививку сегодня, должен прийти за вторым компонентом вакцины не позднее 23 ноября.

Массовая вакцинация запланирована в таком же формате 3 ноября в Тольятти. Она пройдет в культурном центре «Автоград» на улице Юбилейной, 8.