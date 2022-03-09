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Самарские единороссы поздравили женщин с Международным женским днём

9 марта 2022 13:11
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Самарские единороссы поздравили женщин с Международным женским днём

Акция прошла в Самарской области 8 марта и накануне праздника.

Секретарь Самарского регионального отделения партии «Единая Россия», глава региона Дмитрий Азаров поздравил рожениц и сотрудниц больницы им. Середавина. Одной из пациенток глава региона подарил цветы и детскую кроватку, которую накануне выписки помогли установить активисты волонтерского центра партии в ПВР на базе отдыха «Дубки

Со словами поздравления к представителям прекрасного пола выступили депутаты Государственной Думы от Самарской области Александр Хинштейн, Виктор Казаков, Андрей Трифонов (фракция «Единая Россия»)

«Дорогие женщины! От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днем! Вам покоряются сложнейшие задачи, с вами легче преодолевать любые трудности, вы вдохновляете на новые победы. Благодаря вам остаются незыблемыми наши вечные ценности - любовь, семья, верность. Желаю, чтобы в ваших домах всегда царило благополучие, близкие окружали заботой, а новая весна принесла радость и исполнение желаний!», - сказал Андрей Трифонов.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской Губернской Думе Александр Живайкин поздравил всех женщин с 8 марта в своих социальных сетях.

«Дорогие наши! С праздником весны! Вы для нас - самые красивые, добрые, талантливые, умные! Вы - та сила, которая двигает нас совершать подвиги! Вы - лучшее, что есть в нашей жизни! С праздником, дорогие женщины!», - написал депутат в соцсетях.

Его коллеги по фракции – парламентарии Дмитрий Литвинов и Денис Волков присоединились к поздравлениям женщин в социальных сетях.

Не остались в стороне и женщины-депутаты. 

«Мои хорошие девочки, милые подписчицы! Считаю, что женщина никогда не стареет, если в ее сердце живет весна и любовь! Наше женское сердце способно дарить тепло и создавать гармоничную атмосферу в семьях, в рабочих коллективах, в обществе. Там, где это необходимо в первую очередь. Я не знаю таких сфер, где бы женщина не смогла добиться успехов. Но верю, что по-настоящему каждая из нас раскрывается именно в семье, в заботе о детях, супругах, родных и близких», - поздравила жительниц региона Марина Сидухина.

Депутат Самарской Губернской Думы Светлана Ильина написала инструкцию для мужчин: как сделать женщину счастливой. В своих социальных сетях она поздравила женщин необычным образом – записала песню собственного сочинения.

С женским праздником поздравили милых женщин из ДНР и ЛНР, проживающих в центрах временного размещения, депутаты Самарской Губернской Думы Михаил Натальчук и Евгений Чудаев, депутаты думы городского округа Самара, Денис Купцов и Андрей Сидоров. Они передали букеты ярких тюльпанов, торты с партийной символикой и сладкие подарки. Более 130 букетов им помогли доставить и подарить волонтеры «Единой России». 

Это уже не первая моя поездка в центр временного пребывания - фракция «Единая Россия» помогала и продолжает помогать. В ближайшие дни вновь появимся в «Дубках» с адресной помощью. Милые женщины! Счастья вам и вашим близким! С праздником!», - сказал Михаил Натальчук.

Отметим, что в 2021 году в регионе насчитывалось 1,7 миллионов женщин. Единороссы надеются, что в этом году ни одна из них не осталась без внимания. Накануне весеннего праздника активисты «Молодой гвардии Единой России», депутаты-единороссы всех уровней   вышли на улицы городов и муниципалитетов Самарской области  с цветами. Молодые люди провели акцию, в рамках которой от лица губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, женщинам вручали розы и тюльпаны.

Теги: Единая Россия

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